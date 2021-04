Tryo lors de la Fête de l'Humanité en 2013 — URMAN LIONEL/SIPA

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, Tryo n’est pas un trio. Enfin ça, c’était avant. Dans un message posté ce mercredi 28 avril sur Facebook, le quatuor a annoncé que Manu Eveno avait fait part de son envie « de changer de mode de vie, de vivre d’autres expériences, d’explorer de nouveaux horizons. » En clair, de quitter Tryo.

« Nous pouvons comprendre qu’après tant d’années de route, de concerts, de temps et d’énergie dépensée, l’un d’entre nous finirait par avoir envie de vivre autre chose : ce temps est venu… », est-il indiqué dans le communiqué. Cette annonce sonne comme une surprise pour les fans de Tryo, groupe fondé par Manu Eveno, Guizmo et Christophe Mali en 1995. Un an plus tard, le percussionniste Daniel Bravo les rejoignait.

Un départ d’une « durée indéterminée »

Ce départ ne signe pas pour autant la séparation du groupe de musique qui fourmille de projets. À partir de ce jeudi, un titre inédit sera disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement, premier extrait d’un nouvel album à paraître d’ici la fin de cette année. Tryo explique également être en pleine préparation d’un prochain spectacle et tient à préciser : « Bien sûr, Manu sera avec nous à Bercy en février 2022 pour fêter (enfin !) les 25 ans du groupe. »

Dans un message vidéo, Manu Eveno a expliqué quitter « l’aventure pour une durée indéterminée, il ne faut jamais dire jamais. » Sa voix et son doigté seront par ailleurs perceptibles dans le nouvel album du groupe puisqu’il y a participé en tant que guitariste et choriste.