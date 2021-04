Les membres du groupe Indochine. — Hidiro

C’est désormais officiel ! Annoncée du 29 mai au 4 juillet, la tournée XXL d’Indochine marquant les 40 ans du groupe, est finalement décalée d’un an en raison des incertitudes de la crise sanitaire, a annoncé Nicola Sirkis. « On est obligés de reporter à 2022, on ne peut pas laisser les gens dans l’incertitude », a indiqué le leader d’Indochine.

Le coup d’envoi de la tournée anniversaire « Central Tour » sera finalement donné au Stade de France le 21 mai 2022. Suivront les stades de Bordeaux (4 juin), Marseille (11 juin), Lyon (25 juin) et deux dates à Lille (2 et 3 juillet).

Les billets restent valables et seront remboursés en cas d’empêchement

« Il vaut mieux être raisonnable, et, malheureusement, reporter tout à l’été prochain. C’est chiant et décevant surtout pour le public qui avait réservé longtemps à l’avance. On ne fêtera pas nos 40 ans, mais nos 41 ans, ce sera encore plus fort ! », a ajouté Nicola Sirkis. Les billets restent valables, y compris pour les places offertes à des soignants. Les spectateurs qui ne pourront se libérer aux nouvelles dates, seront remboursés.

« L’incertitude est affolante pour les pouvoirs publics, je n’aimerais pas être à leur place. Réunir 95.000 personnes au Stade de France, 80.000 à Lyon cet été, ça paraît totalement surréaliste à l’heure actuelle. Il faut être humble par rapport au virus. La distanciation, on ne peut pas la faire dans un concert. J’ai toujours dit, bien avant les confinements, que les concerts, c’étaient un des derniers espaces de liberté totale », précise le chanteur.