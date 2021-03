Mimie Mathy et Patrick Fiori lors du spectacle des Enfoirés 2021 — CHRISTOPHE CHEVALIN/TF1

Un succès de plus pour les Enfoirés. La troupe qui vient en aide aux Restos du Cœur chaque année a conquis plus de neuf millions de téléspectateurs et téléspectatrices vendredi dernier avec la diffusion de leur spectacle sur TF1, et l’engouement se traduit également dans le nombre d’albums qu’elle a vendus.

Lors de sa première semaine d’exploitation, le disque Les Enfoirés 2021 - À côté de vous s’est placé directement à la première place des meilleures ventes d’albums. Le double CD s’est écoulé à 118.227 exemplaires en sept jours, en comptant les équivalents ventes du streaming. Il s’agit alors du meilleur démarrage de l’année.

Booba à la deuxième place

L’autre événement musical de la semaine était la sortie du dernier album de Booba. Ultra n’est pas encore disponible au format physique et le rappeur ne peut donc que compter sur les chiffres du streaming… qui sont excellents ! En sept jours, 39.118 téléchargements et équivalents ventes en streaming ont été enregistrés. Le rappeur peut même se targuer d’avoir été l’artiste n°1 de Spotify pendant quatre jours, et ce, après vingt-cinq ans de carrière. De quoi faire rêver beaucoup de monde dans l’industrie musicale.