MUSIQUE A la surprise générale, Vitaa et Slimane ont annoncé sur Instagram ce jeudi la sortie d'un titre inédit

Slimane et Vitaa, sur la scène du NRJ Music Tour, à Toulouse, le 14 juillet 2019. — J.M. HAEDRICH/SIPA

Une bonne surprise pour les fans du duo ! Vitaa et Slimane ont dévoilé ce vendredi un single inédit intitulé Ça ira. La sortie de ce nouveau titre a été faite à la surprise générale ce jeudi sur les comptes Instagram des deux artistes.

Et ce n’est pas tout ! Le duo sortira un « chapitre 2 » de l’album Versus à l’automne avec dix titres inédits.

Succès

Les deux artistes, qui ont récemment poussé un coup de gueule face aux annonces du ministère de la Culture concernant la reprise des concerts, ont profité du confinement pour écrire ces dix nouvelles chansons.

Le « chapitre 1 » de Versus a récemment été certifié disque de diamant pour plus de 500.000 exemplaires vendus en moins d’un an, notamment grâce aux tubes Ca va, ça vient, Avant toi ou Pas beaux. Le duo a été couronné d’une Victoire de la Musique et un NRJ Music Awards.