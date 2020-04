MUSIQUE DE CHAMBRE De nombreux artistes se sont relayés durant huit heures lors du concert virtuel géant en hommage aux soignants intitulé « One World : Together at Home »

Les Rolling Stones ont participés au concert virtuel « One World - Together at Home » — Capture d'écran/Global Citizen

Le One World : Together at Home, organisé par Lady Gaga, l’OMS et l’association Global Citizen, a été diffusé en France sur France 2, par de nombreuses chaînes de télévision partout dans le monde et sur les réseaux sociaux.

De Lady Gaga à Lizzo en passant par les Stones, les meilleurs moments du plus grand événement culturel depuis le début de la pandémie.

A chaque grande cause mondiale, sa mobilisation de stars ! Après le Live Aid contre le Sida ou le We are the World contre la famine en Afrique dans les années 1980, Lady Gaga, Beyonce, Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift et les Rolling Stones et de nombreuses personnalités ont participé durant plus de huit heures, dans la nuit de samedi à dimanche, à One World: Together at Home (Un seul monde : ensemble à la maison), un concert virtuel géant pour rendre hommage aux soignants.

Cet événement, organisé par Lady Gaga, l’OMS et l’association Global Citizen, a été diffusé en France sur France 2, par de nombreuses chaînes de télévision partout dans le monde et sur les réseaux sociaux. Les moments marquants du plus grand événement culturel organisé depuis le début de la pandémie de coronavirus.

La « lettre d’amour » de Lady Gaga

A l’initiative de ce concert caritatif virtuel géant, la maman de Lady Gaga, Cynthia Germanotta, également ambassadrice auprès de l’OMS, et le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. « Un évènement pour raconter et célébrer les hommes et femmes en première ligne, le personnel soignant et leurs actes de gentillesse », a indiqué Lady Gaga lors de la conférence de presse début avril.

En deux semaines, Lady Gaga a réussi à fédérer les nombreux artistes qui se sont relayés pour des chansons, sketchs et témoignages afin de lever des fonds pour les travailleurs de la santé en première ligne face à l’épidémie de coronavirus et l’Organisation mondiale de la santé. « C’est vraiment une lettre d’amour à vous tous à travers le monde, et je l’espère un rappel de la bonté que l’on constate actuellement », a ajouté en amont du show, la chanteuse, qui a interprété Smile de Nat King Cole.

L’organisation Global Citizen a exhorté les donateurs et les gouvernements à soutenir l’OMS dans sa réponse au coronavirus, qui a causé la mort de plus de 160.000 personnes dans le monde. « La musique nous donne l’occasion de nous accorder une pause et de réfléchir pour nous unir en une seule et même humanité », a déclaré à l’AFP le PDG de Global Citizen, Hugh Evans. Quelque 35 millions de dollars (plus de 32 millions d’euros) ont été récoltés pour le fonds de recherche du Covid-19 de l’OMS, au moment où le président Donald Trump a coupé les subventions américaines à l’organisation.

Le trio d’animateur Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert

La fête a commencé par six heures de spectacle, visible en streaming sur Internet, suivi d’un concert de deux heures, à partir de 2h du matin (heure de Paris), retransmis sur les grandes chaînes américaines et présenté par le trio d’animateurs des principaux late-night shows : Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. A l’affiche, les plus grandes stars de la planète, en direct depuis leur domicile, dont Billie Eilish, Elton John, Jennifer Lopez, Céline Dion, Paul McCartney ou encore Stevie Wonder.

La soirée a été ponctuée par de nombreuses vidéos montrant les applaudissements du personnel soignant au travers le monde ou des actes de bonté à l’égard des personnes isolées et fragiles. Jimmy Fallon et les Roots ont chanté Safety Dance pour rendre hommage aux travailleurs de la santé.

L’hymne des Rolling Stones

You can’t always get what you want (Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez) ont entonné les quatre membres des Rolling Stones. Un titre qui résonne tristement en France avec la pénurie de matériel dans les hôpitaux.

Dans une vidéo où chacun apparaissant sur un écran divisé en quatre, la chanson a commencé par Mick Jagger, qui chantait et jouait de la guitare acoustique. Il a été rejoint par Keith Richards, également à la guitare acoustique, puis par Ronnie Wood, à la guitare électrique, et enfin par Charlie Watts, improvisant une batterie avec des objets du quotidien, Mick Jagger a lancé un baiser à la caméra à la fin.

La prière de Céline Dion

L’ancien footballeur David Beckham et l’ex-Spice Girl Victoria Beckam ont tenu à rendre hommage à ceux qui se trouvent en première ligne face à l’épidémie, en introduisant Elton John qui a interprété I’m Still Standing. « Merci pour vos connaissances, votre amour, vos soins et votre humanité », a-t-il ajouté à destination du personnel soignant.

Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend ont interprété ensemble The Prayer (La Prière).

Le titre emblématique de Lizzo

L’ex-Première dame américaine Michelle Obama a aussi fait une apparition tout comme l’animatrice vedette Oprah Winfrey. Beyonce n’a pas chanté mais elle a délivré un message dans lequel elle souligne la disproportion du taux de mortalité du coronavirus au sein de la communauté afro-américaine.

La chanteuse afro-américaine Lizzo a fait une reprise sobre de l’emblème du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, A Change is Gonna Come, sorti par Sam Cooke en 1964.

Les claviers de Taylor Swift, Paul McCartney et Stevie Wonder

Taylor Swift a opté quant à elle pour une sobre interprétation au piano de Soon you’ll get better.

Tout comme Paul McCartney, qui a dédié son interprétation de Lady Madonna des Beatles à sa mère, qui était infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale.

Stevie Wonder a profité de l’occasion pour rendre hommage à une autre légende de la soul, Bill Withers, mort à 81 ans le 30 mars dernier, en reprenant son titre Lean On Me, avant de jouer un de ses titres Love’s In Need of Love. « Durant cette période difficile, on doit pouvoir compter les uns sur les autres », a-t-il souligné avec émotion.