Le groupe Tryo a commencé sa carrière il y a vingt-cinq ans. — SADAKA EDMOND/SIPA

Le groupe Tryo célèbre ses vingt-cinq ans. Et pour fêter ça, le groupe prépare un double album de duos reprenant ses chansons phares, a annoncé Le Parisien mercredi. Cet album, dont la sortie est prévue le 24 janvier, est précédé de la mise en ligne d’une version collégiale de L’Hymne de nos campagnes.

Zaz, Bigflo et Oli, Boulevard des Airs, Claudio Capeo, L.E.J. et Gauvain Sers accompagnent Tryo sur cette nouvelle version du tube écolo, publiée ce jeudi. La chanson a été composée en 1993 par Guizmo, chanteur et guitariste du groupe, qui avait alors 21 ans. Il raconte au Parisien : « Je découvrais l’écologie, Greenpeace. À l’époque, on n’était pas au pied du mur comme aujourd’hui sur les questions d’environnement. Et c’est bien que cette chanson soit aujourd’hui chantée avec une nouvelle génération d’artistes. »

Réédition de la première cassette de Tryo

La chanson va également ressortir dans sa version originale, « enregistré[e] lors d’un concert (…) à la MJC de Fresnes », dans une réédition de la première cassette six titres de Tryo. Quant au double album anniversaire, intitulé 25, on pourra y entendre les voix de Renaud sur La misère d’en face, de Bernard Lavillier sur Si la vie m’a mis là, d’Alain Souchon et de ses fils sur 2050-2100, ou de Véronique Sanson sur Ladilafé. Vianney, M, et Hubert-Félix Thiéfaine participent également. On pourra également entendre les youtubeurs McFly et Carlito sur Désolé pour hier soir.

Tryo se produira en concert « géant » le 13 mars à l’AccorHotels Arena de Paris, avec des invités présents sur le disque et « quelques nouveaux ».