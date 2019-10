Les Naive New Beaters dans le studio de 20 Minutes, le 9 octobre 2019. — Emilie Petit/20 Minutes

​Fun Hours. C’est le nom de leur tout dernier album. Et c’est clairement ce qu’il se passe lorsque l’on reste plus de 60 minutes en leur compagnie. Les Naive New Beaters ont fait une halte dans le studio de 20 Minutes pour une session live, et un passage dans le canapé rouge de l'interview WTF.

Plutôt fier de lui (et il y a de quoi) Eurobelix a expliqué que, pour participer à la tradition parisienne de « mal se parler en voiture », il se permettait de réprimander les plus mauvais conducteurs en leur balançant un bien senti « comment oses-tu ! ».

Fringues, toilettes et propreté

Martin Luther B.B. King a, lui, poussé un coup de gueule – « on est en 2019, les gars. Il serait temps d’arrêter de pisser sur la cuvette des toilettes ! » – quand David Boring a préféré nous parler de ses problèmes de fringues.

Espérons que leur tournée, qui a débuté le 5 octobre à Metz, et se poursuit le 17 octobre à Saint-Etienne (avec un passage à Paris, au Trianon, le 8 novembre) se déroule dans le calme et la bonne odeur, malgré les « lavages aléatoires » de certains passagers du tourbus des NNBS.