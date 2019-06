Le chanteur Prince a écrit de nombreux tubes pour d'autres artistes. — WENN

Les héritiers de Prince ont publié ce dimanche un clip inédit pour sa version de «Manic Monday».

Il avait offert cette chanson au groupe The Bangles, qui l'a sorti en 1986.

La chanson fait partie d'un album posthume, Originals, constitué de tubes que le musicien avait écrits pour d'autres artistes.

Un album posthume, et un premier clip inédit. Les ayants droit de Prince ont dévoilé ce dimanche, sur YouTube et Apple Music, un clip inédit de « Manic Monday », constitué d’archives d’enregistrements en studio, où l’on voit le musicien danser en rythme avec la musique.

Si la version de Manic Monday de Prince ne vous est pas familière, c’est normal. Le titre, sorti en 1986, est à l’origine un gros succès de The Bangles, écrit par un certain « Christopher »… un alias de Prince. La star de la pop avait en effet offert la chanson au groupe féminin de rock américain.

15 versions originales de tubes écrits par Prince

Au milieu des années 1980, alors en pleine gloire en tant qu’interprète, Prince connaissait également un grand succès en tant que compositeur ou producteur. Il écrivait fréquemment des tubes pour différents artistes. Quinze versions originales des chansons que l’icône de la pop a signées dans les années 1980 constituent l’album posthume Originals, sorti le 21 juin dans le monde.

Dans la description de la vidéo, les ayant droits de Prince expliquent que certains artistes pour qui il écrivait des chansons reprenaient ses démos originales « avec quelques changements instrumentaux mineurs et le remplacement de la piste vocale principale ». D’autres « se basaient sur ces démos pour guider leurs propres enregistrements, avec la prise initiale réalisée par Prince comme modèle ». « Plusieurs des chansons iconiques présentes sur Originals ont été d’énormes tubes pour les artistes qui les ont interprétées », ajoutent-ils.

C’est le cas pour Manic Monday, l’un des plus gros succès de The Bangles avec Walk Like an Egyptian. Le Manic Monday de Prince est donc désormais disponible dans l’album posthume Originals, avec une instrumentation plus acoustique que le titre de 1986. Par ailleurs, les mémoires inachevées du chanteur, The Beautiful Ones, sortiront le 29 octobre.