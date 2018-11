Le phénomène Aya Nakamura encensé par la presse américaine

Après la France et les Pays-Bas, la chanteuse s’apprête à conquérir les Etats-Unis. Aya Nakamura a accordé un long entretien au prestigieux magazine américain The Faderdans lequel elle évoque la place des femmes noires dans l’industrie musicale.

Après un carton en France, son tube Djadja s’est classé numéro un des charts aux Pays-Bas, une première depuis Edith Piaf. Du coup, le phénomène intéresse la presse américaine. « Aya Nakamura est en train de magnifiquement bouleverser les règles françaises », estime la journaliste Christelle Oyiri dans les colonnes de Fader.

« Grâce à des amis, j’ai pu louer un studio »

La chanteuse revient sur ses débuts. « J’avais du mal à trouver un job, je chantais tout le temps. Mes sœurs et mes amis n’en pouvaient plus, mais me conseillaient quand même d’aller en studio pour enregistrer mes propres chansons. Je ne savais absolument pas comment m’y prendre mais grâce à des amis, j’ai pu louer un studio », confie l’artiste.

L’interprète de Pookie ​commence à se faire connaître avec ses titres Love d’un voyou et Comportement. « Mes chansons sont faites pour bouger », commente-t-elle.

Pour la journaliste américaine, son album Nakamura est comme une « célébration de la diversité musicale via le R & B, donnant une cohérence à son art, directement inspirée par sa jeunesse dans une des zones les plus cosmopolites du continent européen ».

« Les gens me demandaient de blanchir ma peau »

La chanteuse évoque ensuite les difficultés d’être une femme noire dans l’industrie musicale française. « Je ne veux pas me plaindre mais je ne vais pas mentir non plus, ça a été très dur pour moi d’arriver où j’en suis et c’est dur d’être une femme noire dans cette industrie. Les gens me demandaient de blanchir ma peau ou de porter du fond de teint clair pour essayer de plaire à plus de monde, mais cela ne m’a pas stoppé. Je ne veux pas être une victime », raconte-t-elle.

Ce qui a changé depuis le succès de Djadja ? « Pas grand-chose, en vérité. Je dépose toujours ma petite fille à la crèche le matin comme tout bon parent. J’essaie de rester concentrée », répond la chanteuse. « Mais les gens me prennent plus au sérieux maintenant », ajoute-t-elle. « “J’suis posée dans ma bulle” chante-t-elle, et sa bulle n’est plus locale ou nationale. Le monde est désormais son terrain de jeu », conclut la journaliste. Après Christine and the Queens ou Stromae, il semble bien qu’Aya Nakamura est aussi la reine du game au pays de l’Oncle Sam.

A.D.