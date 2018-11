Bigflo & Oli décrochent le titre de meilleurs artistes français aux MTV Europe Music Awards

Le rêve se poursuit pour les deux frérots toulousains. Dimanche soir, à Bilbao, les rappeurs Bigflo & Oli ont été sacrés meilleurs artistes français aux MTV Europe Music Awards. Ils ont coiffé au poteau Orelsan, Louane, Vianney et Dadju.

Une nouvelle consécration pour les deux jeunes rappeurs qui doivent sortir le 23 novembre leur troisième album La vie de rêve, après La vraie vie. Depuis la sortie de leur premier opus, La cour des grands, Florian et Olivio enchaînent les titres aux millions de vues sur YouTube. Comme Nous aussi 2, le premier extrait de leur prochain album, sorti le 26 octobre et qui cumule

ON A GAGNÉ!!! ⭐️

Merci à tous pour vos votes, apparemment on a gagné DE LOIN!!!! Vous êtes vraiment incroyables! Vous nous faites vivre nos rêves, toujours plus grands! @mtvema #meilleurpublicdefrance pic.twitter.com/6UGDv2Vd8b