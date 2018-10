VIDEO. Cats On Trees chante en direct dans le studio de «20 Minutes»

Cats On Trees dans le studio de «20 Minutes» — Cats On Trees

Leur dernier album, Néon, est sorti le 16 mars 2018, et leur tout nouveau clip, If you feel, début octobre. L’occasion de recevoir les Cats On Trees​ dans notre studio, où le duo interprétera trois titres et répondra à vos questions. Un direct à suivre sur la page Facebook de 20 Minutes.

Les Cats On Trees seront également sur scène, le 28 novembre, dans leur ville d’origine, au Bikini, à Toulouse. Puis ils joueront le 7 décembre à L’Aeronef de Lille, le 13 décembre au Silo à Marseille, le 14 décembre au MC2 à Grenoble et le 21 février à l’Olympia à Paris.