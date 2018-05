VIDEO. «20 Minutes» emmène ses lecteurs au concert classique: «C'est quoi le tube orange au fond?»

Etienne, Clara et Mélissa, les lecteurs de «20 Minutes», sont allés au Théâtre des Champs Elysées, à Paris. — C. Barrois / 20 Minutes

« 20 Minutes » accompagne l'initiation de trois lecteurs à la musique classique.

Pour leur second rendez-vous, ils se sont retrouvés au Théâtre des Champs Elysées, dans la très chic avenue Montaigne, à Paris.

Visite du lieu, répétition et concert... Le programme d'Etienne, Clara et Mélissa a été chargé et leur a permis de découvrir la musique orchestrale.

« On a une mauvaise nouvelle, nous venons d’apprendre que Yuja Wang est malade, et nous cherchons un pianiste pour la remplacer. » A peine arrivés au Théâtre des Champs Elysées, malgré la moquette hyper moelleuse (elle vient d’être changée), c’est la douche froide. Alors qu’on nous présente tout de même le bâtiment, construit en 1913, quelques notes de piano s’échappent de la scène. On monte les escaliers quatre à quatre pour regarder ce qu’il se passe dans la salle : la pianiste chinoise s’est rétablie !

C’est le soulagement. Car après la soirée à l'Opéra de Paris où Clara, Etienne et Mélissa avaient tout apprécié sauf la musique, 20 Minutes avait misé sur des valeurs sûres : une pianiste star de 31 ans et la musique de Tchaïkovski, qui (normalement) plaît à (presque) tout le monde. Et ça a payé.

Une répétition à la découverte de l’orchestre

Voir jouer un orchestre pour la première fois, c’est impressionnant. Les musiciens sont nombreux sur scène, souvent aux alentours de 80 et ils jouent fort et sans l’aide d’un micro. Et les observer pendant la répétition, en civil (aka jean et tee-shirt, comme tout le monde), ça permet une approche un peu plus détendue du sujet. « C’est quoi le tube orange au fond ? », « Pourquoi il y a autant de violons ? », « Il est jeune le chef… » C’est l’occasion de discuter pépouze, de découvrir le basson, et d’aborder la composition de l’orchestre.

La répétition, ça permet aussi de comprendre à quoi sert le chef. Il laisse jouer l’orchestre tout seul pour écouter à quoi ressemble le résultat depuis la salle, demande aux violoncelles de plus « chanter », est attentif aux moindres besoins de la pianiste… « C’est dingue, dès qu’il lève la baguette, les musiciens jouent, et quand il coupe, ils s’arrêtent immédiatement, remarque Etienne. On dirait qu’il a un bouton on/off. » D’ailleurs, le concert va bientôt commencer, il est temps de sortir de la salle pour faire notre entrée avec les autres spectateurs.

On se détend au Théâtre des Champs

Est-ce que c’est parce que c’est leur deuxième concert ? Parce que le bâtiment est plus sobre que l’Opéra et ses dorures ? Parce qu’une moquette aussi moelleuse détendrait la personne la plus crispée du monde ? Peu importe, Clara, Etienne et Mélissa se laissent happer par le spectacle et regardent les mains de la pianiste qui courent sur le clavier. D’ailleurs, il y a des moments où on ne voit que du flou parce que ses mains vont trop vite, et c’est un peu scotchant.

A l’entracte, une petite coupe de champagne pour rester dans une ambiance sympa avant de s’enfiler une symphonie de Tchaïkovski. Mélissa le connaît un peu, c’est le compositeur préféré de sa mère. Mais la Symphonie n°4 lui est inconnue. Dès le début de la musique, les trois novices sont à fond. Tant et si bien qu’à la fin du premier mouvement, tout le corps de Mélissa entre en tension pour applaudir. On évite de peu le sacrilège : un petit coup dans l’épaule et on lui glisse qu’on pourra se lâcher à la fin du morceau, une fois les quatre mouvements passés.

Tchaïkovski convaincant

Résultat ? « La pianiste était monstrueuse ! » « Tchaïkovski m’a transportée, c’était vraiment incroyable avec les grandes envolées romantiques ! » Mais l’absence de chant, de spectacle comme à l’opéra, ça n’enlève pas quelque chose au spectacle ? « Non, pas du tout, en plus voir le chef c’est beau, on dirait de la danse contemporaine », tranche Clara. La musique classique commencerait-elle à prendre ses quartiers dans les habitudes de nos trois lecteurs ? A confirmer au prochain épisode…