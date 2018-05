Mort d'Avicii: Des sources proches évoquent la manière dont le DJ s'est suicidé

Le DJ Avicii — WENN

Après le communiqué troublant publié par sa famille sous-entendant qu’Avicii s’était suicidé, le site américain TMZ a confirmé cette thèse. Le site people a publié des informations provenant de sources proches sur la manière dont le DJ suédois aurait mis fin à ses jours. Des détails assez sordides…

Selon le magazine, Avicii, retrouvé mort le 20 avril à Mascate, au sultanat d’Oman où il était en vacances, aurait brisé une bouteille de vin afin de se servir des éclats de verre pour se trancher les veines. Subsiste un doute sur lesdites veines, deux sources indiquant qu’il aurait coupé ses veines du cou (jugulaires) et une autre affirmant qu’il aurait visé celles du poignet.

« Il voulait trouver la paix »

Le DJ était dépressif et alcoolique depuis des années. Il avait été opéré en 2014 d’une pancréatite et s’était retiré de la scène deux ans plus tard.

Le 26 avril, sa famille avait publié un communiqué dans lequel elle confiait : « Il a lutté contre ses démons et ses pensées sur le but de la vie et le bonheur. Il ne pouvait plus continuer de la sorte. Il voulait trouver la paix. »