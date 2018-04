VIDEO. Avicii aurait donné plusieurs millions de dollars à des associations avant sa mort

Le DJ Suédois Avicii est décédé à 28 ans — Amy Sussman/AP/SIPA

Multimillionnaire à 28 ans, et plutôt mal à l’aise avec sa soudaine fortune, le DJ Avicii aurait, selon plusieurs médias britanniques, fait des dons de plusieurs millions d’euros à différentes associations avant sa mort.

Alors que la famille du jeune musicien a révélé, à demi-mot, qu’il se serait suicidé, on apprend que différentes organisations caritatives comme House for Hunger, organisation américaine d’aide alimentaire, ou, Radiohjälpen, association suédoise qui vient en aide aux plus démunis, ont reçu des dons d’Avicii avant sa mort. Le DJ aurait ainsi largement allégé sa fortune, estimée à 85 millions d’euros.

Un rapport compliqué à l’argent

Alors qu’un nouvel album était en cours de préparation et qu’il soignait sa pancréatite, due à une consommation excessive d’alcool, Avicii « ne pouvait plus tenir plus longtemps et voulait retrouver la paix », selon un communiqué de sa famille. L’artiste suédois avait à plusieurs reprises parlé de son rapport compliqué à l’argent. Il estimait être devenu trop riche trop vite et le vivait mal.

« Quand j’ai commencé à gagner de l’argent, je me suis rendu compte que je n’en avais pas vraiment besoin », avait-il déclaré dans une interview accordée au journal britannique The Sun en 2013. « Quand vous gagnez autant d’argent dont vous n’avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, est d’en donner aux gens dans le besoin. »