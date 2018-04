VIDEO. Un an après l'attentat de Manchester, Ariana Grande sort un single déjà vu plus de deux millions de fois

SUCCES Un an après l’attentat de meurtrier de Manchester, Ariana Grande sort un nouveau single déjà vu plus de deux millions de fois sur YouTube en quelques heures…

La chanteuse Ariana Grande. — Andrew Harnik/AP/SIPA

Un retour en fanfare, presque un an après l’attentat lors de son concert de Manchester le 22 mai dernier qui avait fait 22 morts et plus de 100 blessés. La chanteuse Ariana Grande a dévoilé un nouveau titre intitulé No Tears Left To Cry (Plus aucune larme pour pleurer) sur YouTube vers 6 heures, ce vendredi.

A 11 heures, elle avait déjà récolté plus de deux millions de vues. Ariana Grande, 24 ans, enchaîne les succès et rassemble des millions de fans. Avec ses plus de 45,5 millions de followers sur Twitter, la chanteuse a été placée par le Time dans le top 100 des personnes les plus influentes au monde.