La nouvelle chanson proposée par Israël pour l’Eurovision a été refusée !

La perspective d’une non-participation d’Israël à l’Eurovision 2024 se profile. Ce mercredi, le média israélien Ynet révèle que la deuxième chanson soumise par la délégation aux organisateurs du concours a été retoquée. Son contenu est jugé politique, ce qui enfreint le règlement de la compétition musicale.

Selon le site, ce morceau intitulé Dance Forever (« Danse pour toujours ») fait référence à l’attentat du Hamas contre le festival Nova Music le 7 octobre dernier. 364 personnes y ont été tuées et des dizaines d’autres ont été prises en otage.

« Je me noie dans le soleil levant. Mon cœur est si froid, mais mon âme brûle. Quelqu’un m’appelle depuis le paradis », disent les paroles, relayées par Ynet. La chanson se poursuit en hébreu : « L’espoir ne cesse jamais, il étend simplement ses ailes. C’est comme un million d’étoiles qui, soudainement, illuminent le ciel. »

Indignations

« Nous avons le droit de chanter à propos de ce que nous avons traversé », estime Israel Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, qui s’est indigné du refus de cette chanson pour le concours.

La délégation israélienne dit continuer à chercher une solution avec l’Union européenne de radiotélévision (UER) qui organise l’Eurovision, mais certaines sources se disent « pessimistes » quant au fait de trouver une issue favorable.

La semaine passée, une première chanson, October Rain (« Pluie d’octobre ») avait été refusée par l’UER, également car son texte était jugé politique. Le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, avait qualifié cette décision de « scandaleuse ».

Une deadline fixée à la mi-mars

La chanson est « émouvante » et « exprime les sentiments du peuple et du pays ces jours-ci, et n’est pas politique », avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

Comme toutes les autres délégations engagées dans l’édition 2024, Israël a jusqu’à la mi-mars pour faire parvenir à l’UER une chanson conforme au règlement de l’Eurovision. Sinon, il ne pourra prendre part à la compétition.

Si la participation de l’Etat hébreu est confirmée, le pays sera représenté par Eden Golan, qui prendra part à la seconde demi-finale, le 9 mai, à Malmö (Suède).