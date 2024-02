Israël serait prêt à être disqualifié de l’Eurovision 2024

Israël pourrait ne pas être en lice à l’Eurovision 2024 qui se déroulera en mai à Malmö (Suède), avance ce mardi le site israélien Ynet. La chanson avec laquelle l’Etat hébreu envisage de concourir contiendrait des « messages politiques » et aurait été retoquée par l’Union européenne de radiodiffusion (UER) chapeautant la compétition. L’événement musical se voulant « apolitique », le morceau en question, qui serait intitulé October Rain (« Pluie d’octobre »), se révélerait contraire au règlement de l’Eurovision.

Techniquement, les délégations ont jusqu’à mi-mars pour faire parvenir à l’UER la version définitive des chansons avec lesquelles elles concourront. Cependant, la chaîne israélienne KAN s’oppose à la moindre modification. « Nous ne changerons pas les paroles ni la chanson, même au prix de la non-participation d’Israël à l’Eurovision cette année », aurait déclaré une source côté diffuseur à Ynet. Officiellement, KAN se borne a dire que « les discussions » avec l'UER sont en cours.

Pour le moment, sur le site officiel du concours musical, l’artiste Eden Golan est toujours présentée comme la représentante israélienne de la prochaine édition.

Des précédents

La semaine passée, l’UER avait confirmé la participation de l’Etat hébreu, malgré les appels à bannir Israël du concours émanant de plusieurs pays à la suite de la guerre à Gaza, déclenchée par l’attaque lancée le 7 octobre par le Hamas.

Si l’organisation de l’Eurovision a rappelé que la participation d’Israël était légitime, elle peut exclure une candidature qui enfreindrait le règlement. C’est ce qu’il s’est passé en 2021 avec la Biélorussie, incapable de livrer une chanson adéquate dans les délais impartis. Après avoir décliné un premier morceau, l’UER en avait refusé un second au motif qu’il participerait à une instrumentalisation du concours. A cette époque là, le groupe Galasy ZMesta choisi pour représenter la Biélorussie, était un soutien du régime autoritaire d’Alexandre Loukachenko alors que le pays était secoué par un vif mouvement de contestation du pouvoir en place.

En 2009, la Géorgie s’était également retirée de l’Eurovision. Cette année-là, le concours était organisé à Moscou (Russie) et la chanson proposée s’intitulait We Don’t Wanna Put In (ce qui, phonétiquement, peut s’entendre comme « We don’t wanna Putin », « On ne veut pas de Poutine ») avait été refusée par l’UER. La délégation géorgienne avait préféré ne pas prendre part à l’événement plutôt que soumettre un nouveau texte.

En 2015, l’Arménie avait été représenté par le groupe Genealogy. A l’origine, le morceau en question s’intitulait Don’t deny, « ne niez pas », ce qui pouvait être compris comme une adresse aux négationnistes du génocide arménien. Après le refus de l’UER, le titre avait été changé en Face the Shadow (« Affronte l’ombre »).