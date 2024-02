La France renonce à organiser l’Eurovision Junior, qui aura lieu en Espagne

En remportant, en novembre à Nice (Alpes-Maritimes), pour la deuxième année consécutive, l’Eurovision Junior, la France décrochait la priorité pour organiser l’édition 2024, sans que cela soit une obligation. Interviewé par 20 Minutes dans la foulée du triomphe de Zoé Clauzure, Stéphane Sitbon-Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, laissait comprendre entre les lignes que le service public n’était pas très chaud à cette idée.

« On va d’abord fêter la victoire. Après, on va discuter, comme on l’a fait à chaque fois, avec l’UER [l’Union européenne de radiotélévision, qui chapeaute l’organisation], pour savoir où ce serait le mieux, nous avait-il confié. Il y a beaucoup de pays qui ont envie d’organiser, on ne veut pas qu’il y ait un monopole français de l’Eurovision Junior. »

Ce mercredi, l’UER annonce dans un communiqué que France Télévisions « a décidé de confier l’organisation de l’Eurovision Junior 2024 à l’Espagne ». L’opportunité a été offerte à nos voisins car ils se sont classés deuxièmes de l’édition 2023 de cette compétition musicale réservée aux 9 à 14 ans.

La ville hôte n’est pas encore connue

« Pour la chaîne RTVE, accueillir le prochain Eurovision Junior est une nouvelle étape dans l’effort déployé par le diffuseur public depuis quelques années pour promouvoir l’Eurovision en Espagne et donner plus de pertinence à notre musique », avance Ana Marias Bordas, la cheffe de délégation espagnole dans le communiqué.

L’Espagne a remporté une seule fois l’Eurovision Junior depuis la création du concours en 2003. Maria Isabel s’était imposée en 2003 avec Antes muerta que sencilla mais l’édition suivante avait été organisée en Belgique.

La ville hôte et les dates de l’édition 2024 seront communiquées ultérieurement. Potentiellement en marge de la prochaine édition de l’Eurovision, en mai à Malmö (Suède).