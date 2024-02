Foin de la polémique, Angelina Mango remporte Sanremo et ira à l’Eurovision

Le suspense aura été total jusqu’au bout. Dans la nuit de samedi à dimanche, avec La Noia, Angelina Mango a remporté la 74e édition du Festival de la chanson italienne de Sanremo. Par la même occasion, elle a gagné la possibilité de représenter l’Italie à l’Eurovision. L’artiste de 22 ans a confirmé ce dimanche qu’elle participera bien au concours international qui se tiendra en mai à Malmö (Suède).

Au début de la soirée, sa victoire n’avait rien d’assurée. Au classement provisoire de la compétition lancée mardi, elle était deuxième, derrière Geolier. Ce rappeur de 23 ans, originaire de Naples, a, tout au long de la semaine, bénéficié d’un soutien massif du public. En finale, lors de l’ultime tour de votes, il a glané 60 % (!) des suffrages des téléspectateurs et téléspectatrices, contre 16.1 % pour Angelina Mango (et respectivement 8 %, 8.3 % et 7.5 % pour Annalisa, Ghali et Irama qui complètent le top 5).

Geolier snobé par les votes des journalistes

Ce sont les votes du jury radio et, surtout, de la salle de presse – comptant chacun pour 33 % du résultat final – qui ont fait basculer les choses en faveur de l’interprète de La Noia. Près des trois quarts des voix (73.5 %) de la salle de presse sont allées à Angelina Mango, contre seulement 1.5 % au Napolitain.

« Si j’étais un des 60 % qui a voté pour Geolier, en dépensant de l’argent pour faire gagner mon favori, et que je le voyais dépassé par quelqu’un qui a reçu un pauvre 16 % et a gagné grâce à l’appui de la caste médiatique, j’aurais peut-être l’impression de m’être fait avoir », a réagi sur X Frankie Hi-NRG MC, l’un des pionniers du rap italien, résumant l’avis d’un grand nombre de supporteurs de Geolier.

Ce dimanche, Angelina Mango s’est dite « attristée » par ce message émanant d’un artiste qu’elle « estime beaucoup », mais elle ne s’est pas attardée sur la polémique. Elle a déclaré être, au fil des jours, « restée concentrée » sur ce qu’elle faisait, sans considérer sa participation au festival « comme une compétition ». « Je n’ai pas pensé tant que ça au classement », a-t-elle assuré. Et d’ajouter : « J’ai pris conscience de la victoire ce [dimanche] matin, quand je suis sortie de l’hôtel et que j’ai vu que des personnes étaient là pour m’accueillir. J’en prends conscience à chaque fois que je suis sur scène. La victoire, c’est ça [le public], pas le palmarès. »

« J’accepte les sifflets »

Geolier, lui, a fait bonne figure. « J’ai accompli un beau festival, j’ai pris du plaisir dans cette expérience, ça m’a plu, je rentrerai à Naples avec de beaux souvenirs de Sanremo », a-t-il déclaré. « Le résultat ne me surprend pas, je savais que ma fanbase me soutiendrait, je suis reconnaissant à toutes les personnes qui m’ont soutenu », a confié le vingtenaire qui s’est aussi exprimé sur le fait d’avoir été, vendredi, hué par une partie du public du festival.

« Les sifflets ne sont jamais agréables mais, au bout du compte, ils sont simplement l’expression d’un avis, exactement comme les applaudissements, a-t-il estimé. Si on m’avait applaudi, je l’aurais accepté, alors j’accepte également les sifflets. »

La quasi-totalité de sa chanson, I p’me, tu p’te, était en napolitain, une première dans l’histoire du festival. Geolier a bénéficié d’un fort soutien de la Campanie, la région de Naples. Certains commentateurs ont voulu voir dans le rejet de son morceau par une partie du public le reflet du clivage entre le nord et le sud du pays. « Je n’ai pas l’impression d’avoir subi du racisme, a tranché le rappeur ce dimanche. Je pense et j’espère que l’Italie n’est pas divisée. »

La 74e édition du Festival de Sanremo a été couronnée de succès. Vendredi, Spotify révélait que la playlist des trente chansons en lice cette année était la plus écoutée au monde, ce qui n’était jamais arrivé jusque-là. La finale de ce samedi fut la plus suivie depuis celle de 1995. Retransmise en direct sur la Rai 1, elle a été regardée par 14.3 millions d’Italiennes et d’Italiens, soit une part d’audience de 74.1 %.