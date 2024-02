La chanson espagnole pour l’Eurovision provoque la colère de féministes

Samedi, dans le cadre du Benidorm Fest, l’Espagne a désigné le duo Nebulossa pour la représenter à l’Eurovision avec la chanson Zorra. Un mot signifiant renarde, mais employé dans le langage familier comme une insulte sexiste visant une prostituée ou une femme multipliant les partenaires sexuels. L’équivalent français serait « chienne » ou « salope ».

« Ce mot va commencer à être perçu autrement, nous lui avons donné une nouvelle signification », se réjouissait la chanteuse Mery Bass, 55 ans, lors de la conférence de presse post-victoire. Les fans de la chanson la perçoivent comme un hymne féministe. Les paroles sont celles d’une femme qui revendique être une « zorra » et dit avoir conscience de son pouvoir, car elle sait ce qu’elle veut et est prête à terrasser les préjugés.

Une « absurdité »

Le Mouvement féministe de Madrid ne l’entend pas de cette oreille. Dans un communiqué, l’organisation estime que la chanson « insulte les femmes de manière machiste ». Et d’ajouter que « prétendre laver l’offense en répétant qu’il s’agit de donner plus de pouvoir à la femme » est une « absurdité ».

La polémique est remontée jusqu’au Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. « Le féminisme n’est pas seulement juste, mais aussi divertissant, c’est pourquoi ce type de provocation doit nécessairement venir de la culture », a déclaré le socialiste lundi sur la chaîne Sexta. La ministre de l’Egalité, Ana Redondo García, a elle aussi soutenu Zorra en la qualifiant de « chanson drôle, qui rompt les stéréotypes ».

L’organisation de l’Eurovision valide

La réappropriation de l’insulte est un levier utilisé par les personnes discriminées pour faire face aux oppressions. « A travers nos voix, en nous nommant "pédés", nous transformons sa charge pour en faire un outil politique, historique et militant, qui façonne notre rapport au monde (…). Nous nous réapproprions ce stigmate et l’arborons fièrement afin d’en diminuer la violence et rendre sa portée inefficace », expliquent ainsi les cosignataires homos de l’ouvrage collectif Pédés paru l’an passé au Point.

Si le règlement de l’Eurovision interdit les paroles contenant des injures ou des propos inappropriés, l’Union européenne de Radiotélévision (UER), qui organise la compétition, n’a rien trouvé à redire au texte de Zorra. Elle estime, ont relaté des médias espagnols, que la chanson est « éligible pour participer au concours de cette année ». Nebulossa participera donc bien à la finale, le 11 mai, à Malmö (Suède).