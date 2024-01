Le 5 décembre, la participation d’Israël à l’Eurovision 2024 a été officialisée. Depuis, plusieurs voix se sont élevées pour demander, en raison du conflit en cours au Proche-Orient, l’exclusion de ce pays de l’événement qui se déroulera en mai à Malmö (Suède).

Samedi, une centaine de manifestants d’Aksjonsgruppa for Palestina (Groupe d’Action pour la Palestine) se sont rassemblés devant le siège de la chaîne de télévision NRK à Oslo (Norvège), ont relaté des médias locaux. La mobilisation, qui soulignait le nombre de journalistes tués à Gaza depuis le 7 octobre, s’est déroulée en amont de la retransmission de la première soirée du Melodi Grand Prix, le télécrochet faisant office de sélection norvégienne pour l’Eurovision. « Nous voulons que la Norvège et NRK œuvrent pour l’exclusion d’Israël [de la prochaine édition] », ont expliqué les militants dans un communiqué de presse.

« La Norvège peut faire plus »

Lors du direct, Jorunn Folkvord, conseillère municipale communiste d’Oslo, vêtue d’un tee-shirt indiquant « Boikott Israel » et brandissant un drapeau de la Palestine, a fait brièvement irruption sur le plateau de l’émission. « Désolé pour l’interruption. Il y a une guerre en cours. Nous pouvons faire plus, la Norvège peut faire plus », a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par la presse norvégienne, avant d’être repoussée loin des caméras.

Les manifestants ont assuré qu’ils envisageaient de nouvelles actions prochainement et NRK a annoncé qu’elle renforcera la sécurité pour les prochains directs. Pour l’heure, la chaîne campe sur ses positions. « NRK ne peut appeler au boycott culturel. Cela ne fait pas partie de nos fonctions de diffuseur, cela nous serait totalement impossible, avait déclaré, le 5 décembre, le chef des divertissements, Charlo Halvorsen. Nous couvrons les conflits au Moyen-Orient. En tant que société de radiodiffusion, si nous devions prendre position dans un conflit, cela compliquerait la tâche pour le respect de notre intégrité. »

Une pétition en Finlande

Du côté de la Finlande, une pétition exigeant l’exclusion d’Israël de l’Eurovision a rassemblé plus de 1.400 signatures d’artistes. « Qu’un pays qui commet des crimes de guerre et poursuit une occupation militaire bénéficie d’une tribune pour lisser son image au nom de la musique n’est pas en phase avec nos valeurs », avance le texte qui suggère que le diffuseur finlandais, la chaîne Yle, se retire du prochain concours en cas de participation israélienne.

« 'Uuden Musiikin Kilpailu' » (littéralement « Concours de musique nouvelle »), plus fréquemment appelé UMK, est utilisé comme sélection finlandaise pour l’Eurovision. L’édition 2024 est toujours prévue le 10 février mais l’un des sept candidats a déjà fait savoir que, s’il l’emporte, il n’ira pas représenter la Finlande à Malmö en cas de participation israélienne.

« Je pense qu’en ce moment précis, il est plus important de donner de la visibilité à la question des droits humains, a déclaré le rappeur Jesse Markin au site yle.fi. En même temps, je pense que quiconque est désigné pour représenter la Finlande doit représenter spécifiquement la Finlande et entendre la voix du peuple finlandais tout comme leur propre voix. J’ai le sentiment que sur ce sujet, beaucoup de Finlandais partagent mon avis. »

Anssi Autio, le producteur exécutif d’UMK, laisse entendre que Jesse Markin ne serait pas le seul participant à penser ainsi et a fait savoir, sans donner de précision, qu’il y aurait un plan B au cas où le gagnant de la sélection finlandaise refuserait d’aller à l’Eurovision. En attendant, il temporise : « La finale d’UMK se tient dans un mois, la situation pourrait être très différente et, à ce moment-là, l’UER [Union européenne de radiotélévision, qui chapeaute l’Eurovision] pourrait avoir organisé les choses différemment. »

« Une compétition pour les diffuseurs et non pour les gouvernements »

Du côté de l’Islande, la Icelandic Association of Composers and Lyricists (l’association des auteurs et compositeurs islandais) avait annoncé à la chaîne nationale RUV que ses membres ne prendraient pas part à la sélection locale pour l’Eurovision 2024, si la participation d’Israël au concours était maintenue. Les demi-finales du télécrochet « Söngvakeppnin » (« Le concours de chant ») devraient tout de même avoir lieu les 17 et 24 février et la finale le 2 mars.

L’UER, l’association des diffuseurs dont est membre France Télévisions, s’est exprimée en décembre dans les colonnes du journal belge Het Laatste Nieuws. « A l’heure actuelle, l’inclusion des participants israéliens aux grandes compétitions prévaut. Le concours Eurovision de la chanson reste un événement apolitique, unissant le public du monde entier à travers la musique », affirmait-elle, après avoir rappelé qu’il s’agit d’une « compétition pour les diffuseurs - et non pour les gouvernements » et que « le diffuseur public israélien [KAN] remplit toutes les conditions pour participer ».

Israël cherche son artiste

En 2022, après qu’elle a attaqué l’Ukraine, la Russie - plus précisément, le diffuseur russe - a été exclue de l’Eurovision. « Au regard de cette crise ukrainienne sans précédent, la présence d’une chanson représentant la Russie perturberait la compétition », avait argué l’UER. En 2021, l’UER avait invalidé la participation de la Biélorussie - qui n’est pas revenue au concours depuis - car la chanson que le pays avait présentée « remettait en cause la nature non-politique » de l’événement.

Israël a pris part à quarante-cinq éditions de l’Eurovision depuis qu’il a intégré le concours pour la première fois en 1973. L’État hébreu s’est imposé à quatre reprises, en 1978, 1979, 1998 et 2018. Le télécrochet « HaKokhav HaBa » ( « La nouvelle vedette »), destiné à élire l’artiste qui représentera Israël à l’Eurovision 2024, a commencé en décembre et se poursuit.

Le 7 octobre, le Hamas a attaqué Israël entraînant la mort d’environ 1.140 personnes du côté de l’Etat hébreu, dont une grande majorité de civils, selon un décompte réalisé par l’AFP à partir de chiffres officiels israéliens. Ce même jour, quelque 250 personnes ont été prises en otages le 7 octobre. Cent trente-deux seraient toujours à Gaza, dont au moins vingt-cinq auraient été tuées, selon les autorités israéliennes. Une centaine ont été libérées lors d’une trêve fin novembre. De son côté, le Hamas a annoncé ce lundi un bilan de 24.100 morts dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le 8 novembre.