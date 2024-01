Guy Bonnet, qui a offert trois tops 10 à la France à l’Eurovision, est mort

Sa notoriété était plutôt circonscrite à la région provençale, mais il a brillé à l’international il y a quelques décennies. Guy Bonnet est mort dans la nuit de dimanche à lundi. Il avait 78 ans. L’auteur, compositeur et interprète est décédé « dans son sommeil, auprès de son épouse », dans un hôpital de Montpellier, relate France Bleu Vaucluse.

L’artiste, né en 1945 à Avignon (Vaucluse), est connu pour avoir représenté la France à l’Eurovision, en 1970 avec Marie-Blanche et en 1983 avec Vivre, deux chansons dont il avait signé la mélodie mais pas les textes. Il s’était classé respectivement 4e et 8e.

Préféré à la Compagnie Créole

A noter qu’en 1983, lors du télécrochet organisé par Antenne 2 (aujourd’hui France 2) pour désigner la chanson candidate, il s’était imposé face au Douanier Rousseau de La Compagnie Créole. La France faisait cette année-là son retour à l’Eurovision après s’être retirée en 1982 – Pierre Bouteiller, le directeur des variétés de TF1, qui diffusait alors la compétition musicale, estimait que le concours se distinguait par « la médiocrité des chansons ».

Le premier morceau dont Guy Bonnet a écrit les paroles est La Source, interprétée à l’Eurovision 1968 par Isabelle Aubret, qui s’est classée 3e. Le texte est inspiré du film du même nom d’Ingmar Bergman, racontant l’histoire d’un viol collectif. « Je ne sais pas si, à l’époque, le public a compris que ça parlait de ça. Cette chanson est restée un succès, je finis mon tour de chant avec elle. Pour les rappels, je reviens sur scène et je chante La Source a cappella », avançait la chanteuse à 20 Minutes lors d’une interview en 2020.

« Personne ne chantera plus des chansons comme ça ! »

A cette occasion, Isabelle Aubret nous avait aussi parlé de Guy Bonnet : « Quand il peut, il vient en spectacle. La dernière fois, dans le Midi, quand il a vu que je finissais avec La Source, il était tellement content ! Comme c’était ma dernière tournée, il m’a dit : "Oh la la, maintenant, c’est fini, personne ne chantera plus des chansons comme ça !" C’était trop mignon. »

Au cours de sa carrière, Guy Bonnet a aussi écrit et composé pour des artistes telles que Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, Michèle Torr ou Dany, et il a enregistré plusieurs disques en langue provençale, dont le premier Moun Miejour, sorti en 1977, est parmi ceux qui ont obtenu le plus de succès dans sa région natale.