Le Royaume-Uni sera représenté à l’Eurovision 2024 par une de ses stars, Olly Alexander. L’artiste de 33 ans a officialisé sa participation samedi soir dans l’émission de la chaîne BBC One, « Strictly Come Dancing » (le « Danse avec les stars » d’outre-Manche). Sa chanson sera révélée ultérieurement.

« Cela faisait longtemps que j’avais envie [d’aller à l’Eurovision] et je pense que le moment est venu de commencer à publier de la musique sous mon propre nom. Je suis décidé à donner tout ce que j’ai et à livrer une performance excellente et inoubliable pour vous toutes et tous », a déclaré Olly Alexander, selon des propos rapportés par le site du concours. Le chanteur a confié « adorer regarder l’Eurovision depuis tout petit ». « J’ai encore du mal à croire que je vais m’inscrire dans cet héritage et représenter le Royaume-Uni de la manière la plus gay possible, c’est un réel honneur », a-t-il ajouté.

Deux albums numéro 1

Olly Alexander a été, de 2010 à 2021, le chanteur du groupe pop Years and Years. Il y a deux ans, la séparation de la formation a été annoncée mais que son nom perdurerait en tant que projet solo de l’artiste. Ce qui n’est plus d’actualité, Olly Alexander étant décidé à se produire sous son propre nom.

Years and Years a classé deux de ses trois albums studios (Communion en 2015 et Night Call en 2022) en tête des ventes au Royaume-Uni, a classé dix de ses chansons dans le top 40 britannique des singles, et a reçu le BRIT Billion Award, pour avoir dépassé les 6.5 milliards d’écoutes en streaming dans le monde.

Une carrière de comédien

Olly Alexander mène une carrière d’acteur en parallèle de ses projets musicaux. En 2021, il a tenu l’un des rôles principaux de « It’s A Sin », la série de Russel T. Davies sur les années sida en Grande-Bretagne. Gay et engagé pour la lutte en faveur des droits des personnes LGBT, il est par ailleurs une icône de la communauté queer.

Ce n’est pas la première fois que le Royaume-Uni est représenté par un de ses artistes célèbres. Les exemples les plus récents ont connu des destins variés. Si le groupe Blue a fini onzième en 2011, Engelbert Humperdinck s’est classé 25e (et avant-dernier en 2012) et Bonnie Tyler 19e en 2013.