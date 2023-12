Du jamais vu ! Du 6 au 10 février 2024, pour la 74e édition du Festival de Sanremo (Italie), trente morceaux seront en compétition (contre vingt-six l’an passé, ce qui était déjà un record). Le gagnant ou la gagnante, en plus d’avoir l’honneur d’inscrire son nom au palmarès de cette institution de la musique italienne se verra proposer de représenter l’Italie à l’Eurovision 2024 à Malmö, en Suède. Il ou elle pourra refuser, la RAI et la délégation feraient alors leur choix parmi les autres participants.

Preuve qu’il s’agit d’une affaire sérieuse, la liste des artistes qui se produiront sur la scène de L’Ariston de Sanremo a été révélée à la mi-journée ce dimanche, lors du TG1, le journal télévisé de la RAI. Les noms officialisés ont de quoi susciter l’enthousiasme.

Loredana Bertè, 73 ans, sera en lice

A commencer par Annalisa, 38 ans, qui participera au concours pour la sixième fois depuis 2013, sans doute l’artiste féminine la plus populaire à l’heure actuelle en Italie. Son dernier album, E poi siamo finiti nel vortice, sorti fin septembre, s’est classé numéro 1, porté notamment par la chanson Mon Amour, l’un des succès de ces derniers mois de l’autre côté des Alpes. Le groupe pop rock The Kolors sera lui aussi de la partie après avoir signé l’un des plus gros tubes de l’été, ITALODISCO (resté dix semaines consécutives en tête du Top 50).

Le rappeur Geolier, 23 ans, qui cartonne avec son deuxième album paru en janvier, Il coraggio dei bambini, quatre semaines d’affilée numéro 1 des meilleures ventes, a lui aussi été sélectionné. Fiorella Mannoia, 69 ans, se frottera quant à elle à la compétition pour la sixième fois de sa carrière, et Loredana Bertè, 73 ans, pour la douzième fois.

Si ces artistes faisaient partie de celles et ceux que la rumeur pressentait, ce n’est pas le cas de Ricchi e Poveri, célèbre dans le monde entier pour Sarà perché ti amo (5e du Festival de Sanremo en 1981), dont la participation est une surprise. Le groupe a déjà concouru à douze reprises, et triomphé une fois (en 1985 avec Se m’innamoro), mais sa dernière apparition au sein de la compétition remonte à 1992.

Plus de 12 millions de personnes ont suivi la finale de Sanremo en 2023

Une poignée d’artistes ayant remporté Sanremo précédemment tenteront d’ajouter un nouveau titre à leur palmarès. Parmi elles et eux, un certain nombre est familier des fidèles de l’Eurovision de ces dernières années : Emma, qui a représenté l’Italie en 2014, Il Volo (2015), Mahmood (2019 et 2022) et Diodato (qui aurait dû participer à l’édition 2020, annulée en raison de la pandémie) ont ainsi une chance de décrocher un ticket pour Malmö.

Cependant, pour le public italien, la perspective de l’Eurovision est secondaire. Le Festival de Sanremo est bien l’événement phare à ses yeux : la finale de la dernière édition, le 11 février dernier, a été suivie par 12,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices sur la RAI, soit une part d’audience de 67 %. Mythique, on vous dit.