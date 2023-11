Slimane représentera la France à l'Eurovision 2024.

Pour l’Eurovision 2024, la France mise sur l’un de ses artistes les plus populaires : Slimane. La participation de l’auteur, compositeur et interprète a été officialisée ce mercredi matin sur l’antenne de France Inter et Mon amour, la chanson qu’il interprétera au concours sera révélée ce mercredi soir dans le « 20 heures » de France 2.

Ce morceau, que l’artiste « a vraiment imaginé pour l’Eurovision », dixit Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de délégation et directrices des divertissements et jeux de France Télévisions, sera « dans l’émotion ». Mardi soir, devant une poignée de médias conviés à France Télévisions, elle a précisé que si la candidature de Slimane avait déjà été envisagée pour l’édition 2023, les échanges avaient débuté « depuis pas mal de temps ».

« Il plaît autant aux jeunes qu’aux plus âgés »

« Slimane rassemble tous les publics, souligne Alexandra Redde-Amiel. Il plaît autant aux jeunes qu’aux plus âgés, il arrive à parler à tous. Et puis, à l’Eurovision, il y a une part de sensibilité et d’émotion que le téléspectateur doit ressentir. Il parvient à faire passer cela tant dans l’interprétation que dans l’écriture. On pense que ça peut être quelque chose d’absolument magnifique. »

Au micro de France Inter, Slimane s’est dit « heureux et stressé ». « Il était important pour moi d’avoir la bonne chanson, a-t-il déclaré face à Léa Salamé. Je voulais être fier de ma chanson, de ce que je veux raconter. » Interrogé sur son éventuelle crainte d’un résultat décevant, il a répondu : « Si l’histoire est belle, tant mieux, si elle est un peu moins belle, cela fera peut-être partie de mon histoire et j’en ferais peut-être une chanson. »

Dans le communiqué de France Télévisions, il qualifie sa participation d' « immense fierté » et de « vraie responsabilité ». « Le 11 mai 2024 [jour de la finale de l'Eurovision], je chanterai devant près de 200 millions de personnes, continue-t-il. Je vais chanter pour mes parents. Pour ma fille. Pour la France. Et Pour toi, toi pour qui j’ai écrit cette chanson… »

Collection de succès

Après avoir tenté sa chance à divers télécrochets tels que « Nouvelle Star » et « X Factor », Slimane a été révélé au grand public en 2016 dans la cinquième saison de « The Voice », qu’il a remportée. Depuis, il collectionne les succès, certifiés en or, platine ou diamant. Parmi ses tubes figurent, entre autres, Paname, Viens on s’aime, Les choses simples en duo avec Jenifer, La recette et Des milliers de je t’aime.

Sa collaboration avec Vitaa sur le projet VersuS a également marqué le paysage musical tricolore entre 2019 et 2021 avec des cartons tels que Ça va ça vient, Je te le donne ou Avant toi. Ses albums studios, écoulés au total à plus de deux millions d’exemplaires, ont tous été numéro 1 en France ainsi qu’en Belgique et en Suisse francophones. Aujourd’hui âgé de 34 ans, l’artiste met aussi ses talents d’auteur et compositeur au service des autres. Il a notamment signé C’est peut-être pour Florent Pagny, Demain et Tourner la tête pour Amel Bent, PS : Je t’aime pour Christophe Willem et Maintenant, l’hymne de l’édition 2021 des Enfoirés. Slimane est par ailleurs, depuis cette année coach dans « The Voice Kids » sur TF1, un rôle qu’il tiendra à nouveau en 2024.

« Emmener Slimane à la rencontre de l’Europe »

La délégation française créée la surprise en dévoilant aussi tôt sa chanson pour l’Eurovision – elle est le premier pays à le faire pour l’édition 2024. Habituellement, ces dernières années, l’Albanie ouvrait le bal fin décembre en désignant son candidat lors de son Festivali I Këngës (« Festival des chansons »). Cette annonce bien en amont du prochain concours, dont la finale se tiendra le 11 mai à Malmö (Suède), correspond à une stratégie de la délégation française.

« Pour nous, accompagner un tel artiste au concours implique de réfléchir à tout ce que l’on peut faire avec lui. . C’est pour cela qu’on l’officialise tôt. On veut préparer Slimane, l’emmener à la rencontre de l’Europe », explique Alexandra Redde-Amiel, avançant que l’artiste envisagerait, d’ici à la compétition, de traduire sa chanson « en anglais et dans d’autres langues car il est important pour lui que la chanson soit comprise ».

Une bonne exposition sur France Télévisions

Révéler Mon amour en novembre permet aussi de donner le plus de chances à ce morceau pour conquérir le public français et, dans l’idéal, de faire un succès sur le territoire national dans l’espoir de transformer l’essai à l’international. « Il est important que le pays porte Slimane comme il l’a toujours porté et encore davantage aujourd’hui », poursuit la cheffe de délégation. L’artiste devrait ainsi participer à de nombreuses émissions de divertissement du service public. Il a également tourné il y a quelques semaines un numéro de « Rendez-vous en terre inconnue » dont la date de diffusion n’a pas encore été fixée.

En attendant, Slimane sera vendredi à Cannes pour les NRJ Music Awards. Après avoir remporté six trophées pour son projet en duo avec Vitaa, il peut espérer en remporter deux nouveaux, celui de l’artiste masculin francophone de l’année, et celui de la collaboration francophone de l’année pour Chez toi, son duo avec Claudio Capéo. Dans les coulisses de la cérémonie, il pourra croiser d’autres nommés, le groupe italien Maneskin et la suédoise Loreen, qui ont triomphé à l’Eurovision respectivement en 2021 et 2023. L’occasion, peut-être d’aller leur demander des retours d’expérience.