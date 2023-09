L’Arménie sera-t-elle en mesure de participer, comme prévu, à l’Eurovision Junior, le 26 novembre ? « Pour l’instant, il n’y a pas de réponse définitive à cette question », a répondu à 20 Minutes Martin Österdahl, le superviseur exécutif du concours, lors de la conférence de presse qui s’est tenue mercredi à Nice (Alpes-Maritimes), où aura lieu la compétition. Le Suédois a précisé que l’Union européenne de radiotélévision (UER), allait « surveiller l’évolution de la situation » qu’il juge « effectivement préoccupante ».

La semaine passée, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire pour reprendre le Haut-Karabakh, un territoire à majorité arménienne, qui a fait sécession de l’Azerbaïdjan en 1991. Les séparatistes ont capitulé en vingt-quatre heures.

Ce jeudi, le Haut-Karabakh a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024, alors que plus de la moitié de sa population a été poussée à fuir. L’AFP relate que les autorités arméniennes ont fait état de l’arrivée de plus de 68.000 déplacés, alors que la population officielle du Haut-Kabarakh est d’environ 120.000 habitants. L’Arménie accuse l’Azerbaïdjan de procéder ainsi à un « nettoyage ethnique ». Bakou s’en défend et demande aux « résidents arméniens » du Haut-Karabakh de « faire partie de sa société multiethnique ».

L’Eurovision, reflet des tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Dans ce contexte, la participation de l’Arménie au concours de chansons reste donc à confirmer. Organisateur de l’Eurovision Junior l’an passé, ce pays avait annoncé en juillet qu’il prendrait part à l’édition 2023 en France.

En 2021, l’Arménie avait annoncé son retrait de l’Eurovision quelques semaines après le précédent conflit avec l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh. Le service public arménien avait motivé cette décision en raison des « récents événements et [du] court délai de production ».

La compétition musicale a régulièrement reflété les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. En 2016, la chanteuse arménienne Iveta Mukuchyan avait brandi un drapeau du Haut-Karabakh devant les caméras. L’UER lui avait reproché ce geste de nature politique. En conférence de presse, l’artiste avait déclaré : « Je vis en Allemagne, mais mes pensées sont avec ma mère patrie. Comme tous les Arméniens, je ne veux que la paix à la frontière. » En 2012, l’Arménie avait également boycotté l’Eurovision qui était organisé à Bakou.