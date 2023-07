Le suspense aura fait long feu. Si, en 2021 et l’an passé, il avait fallu attendre respectivement le 8 octobre et le 7 octobre pour savoir où se dérouleraient les Eurovision 2022 et 2023, les organisateurs suédois de l’édition 2024 n’ont pas laissé traîner les choses et ont préféré officialiser la ville hôte dès le mois de juillet.

Ce mercredi, la chaîne suédoise SVT et l’Union européenne de radiotélévision (UER) ont ainsi révélé que le prochain concours de chansons, le soixante-huitième, se tiendrait à Malmö, au sud du pays. La finale est programmée le 11 mai et les demi-finales les 7 et 11 mai.

L’événement se déroulera à la Malmö Arena, une enceinte qui reçoit traditionnellement des matchs de hockey sur glace et dispose d’une capacité de 15.500 places en mode concert.

« Diversité, inclusivité et innovation »

« L’engagement de Malmö en faveur de la diversité, de l’inclusivité et de l’innovation correspond parfaitement à l’esprit de la compétition. De plus, sa taille compacte et son infrastructure de transports développée permettra à toutes les personnes impliquées dans l’événement de circuler facilement, déclare Martin Österdahl, le superviseur exécutif de l’Eurovision, cité dans un communiqué. Son engagement écoresponsable et ses initiatives vertes vont également dans le sens de nos valeurs. »

Ce sera la troisième fois, après les éditions 1985 et 2013, que Malmö sera la ville hôte du concours. Les éditions 1975, 2000 et 2016 s’étaient tenues à Stockholm et l’édition 1992 à Göteborg.

En s’imposant en mai à Liverpool (Royaume-Uni), avec sa chanson Tattoo, Loreen a permis à la Suède d’égaler le record de victoires à l’Eurovision (sept trophées) détenu jusque-là, seul, par l’Irlande.