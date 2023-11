Une deuxième victoire d’affilée pour la France ! Avec sa chanson Cœur, Zoé Clauzure a remporté la 21e édition de l’Eurovision Junior qui s’est tenue ce dimanche après-midi au Palais Nikaïa de Nice (Alpes-Maritimes). Elle succède à Lissandro qui s’était imposé lors de l’édition 2022.

Depuis son retour, en 2018, dans cette compétition réservée aux enfants artistes âgés de 9 à 14 ans, la France a toujours figuré dans le top 5 et elle a triomphé trois fois au cours des quatre dernières années.

228 points au total

Zoé Clauzure a récolté 136 points des jurys nationaux et 92 points côté votes du public, soit, au total 228 points. L’Espagne et l’Arménie complètent le podium avec respectivement 201 points et 180 points.

Seize pays étaient en lice lors de cette édition. L’Estonie, qui participait pour la première fois, a fini 15e. La compétition était retransmise en direct sur France 2. Olivier Minne et Laury Thilleman ont assuré la présentation sur scène tandis que Stéphane Bern et Carla Lazzari étaient chargés de commenter l’événement sur la deuxième chaîne.

L’an passé, la 20e édition du concours avait été suivie par un peu plus de 30 millions de téléspectateurs et téléspectatrices dans le monde, dont 1.1 million sur France 2.