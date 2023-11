La France accueille l’Eurovision Junior pour la deuxième fois en trois ans. Après l’édition 2021, organisée à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, c’est au Palais Nikaia de Nice (Alpes-Maritimes) que se tiendra, dimanche après-midi, la compétition musicale où les candidats ont entre 9 et 14 ans. Voici les principales choses à savoir pour profiter au mieux du spectacle.

Où suivre le concours ?

Vous n’avez pas pris vos billets pour vivre l’Eurovision Junior sur place, au Palais Nikaia ? Reste la solution canapé : l’événement sera retransmis en direct, ce dimanche, dès 16 heures, sur France 2. Les commentaires seront assurés par Stéphane Bern et la chanteuse Carla Lazzari, qui a participé au concours en 2019. Sur scène, ce seront Olivier Minne et Laury Thilleman qui seront les maître et maîtresse de cérémonie et incarneront cette édition pour l’ensemble du public – l’édition 2022 avait été suivie par plus de 30 millions de personnes dans le monde. Dans la green room, Ophenya, l’influenceuse aux 4.8 millions de followers sur TikTok, viendra à la rencontre des artistes en lice en attendant les résultats.

Qui est favori ?

Seize pays sont en compétition – pour l’Estonie, ce sera d’ailleurs une première. Si l’on en croit les réactions et prédictions des fidèles du concours ayant déjà toutes les chansons en tête, il faudra particulièrement suivre le duo des Pays-Bas, Sep et Jasmijn, qui chantera Holding On To You (« Je m’accroche à toi ») à la tonalité très pop eurovisionnesque.

Les cinq Arméniennes du group Yan Girls sont également à surveiller, leur Do It My Way (« Je le fais comme je veux ») semble avoir tiré son inspiration de la populaire K-Pop. Le girls band britannique STAND UNIQU3 et son efficace Back To Life (« Retour à la vie ») devrait glaner pas mal de points. Côté ballades, Tamara Grujeska, pour la Macédoine du Nord, est la plus plébiscitée avec son Kaži Mi, Kaži Mi Koj (« Dis moi, dis-moi qui »).

La France a-t-elle ses chances ?

La réponse est oui. Autant l’an dernier Lissandro avait remporté le concours à la surprise générale, autant on ne serait pas étonnés de voir la Française Zoé Clauzure s’imposer à Nice avec Coeur. Elle fait partie des favoris et son ordre de passage (12e sur 16, voir encadré) peut jouer en sa faveur. Si elle décrochait le trophée, la France ferait donc le doublé et s’adjugerait une troisième victoire en l’espace de quatre ans. Attention, les jeux ne sont pas faits, mais on se hasarderait cependant bien à prédire au moins une place dans le Top 5.

Comment voter ?

Le système de vote de l’Eurovision Junior est différent de celui de l’Eurovision. Une première phase de vote s’ouvrira ce vendredi à 20 heures et s’achèvera dimanche à 15h59. Une seconde phase commencera dimanche, juste après que les seize artistes se seront produits sur scène, et durera un quart d’heure. Pour voter, il vous faudra aller sur le site du concours. Après avoir visionné un récapitulatif des chansons en compétition, il vous faudra sélectionner vos trois préférés. Il vous sera tout à fait possible de voter pour la France. Il est également possible de voter plusieurs fois. Les points ainsi décernés par le public s’ajouteront dimanche à ceux des jurys.