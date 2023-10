Dans un mois, le 26 novembre, les chances de la France à l’Eurovision Junior reposeront sur Zoé Clauzure. « Pour le moment, ça va, mais je sais que deux ou trois jours avant la finale, je vais commencer à pas mal stresser, glisse la chanteuse de 13 ans qui prendra part à la compétition organisée à Nice (Alpes-Maritimes), avec la chanson Cœur. J’ai hâte que ce moment arrive, mais je sais que cette opportunité ne se produira pas deux fois, alors je veux profiter de chaque moment. »

« Quand elle a su qu’elle allait représenter la France, cela a été beaucoup d’excitation et d’émotions extrêmement positives. Maintenant, elle est en mode travail/plaisir », explique sa mère, Sophie, qui la suit de près dans les coulisses de cette aventure.

Depuis que sa participation a été officialisée, fin septembre, Zoé, enchaîne les coachings vocaux, les répétitions de la chorégraphie, mais aussi les interviews et autres rendez-vous de promo. Le tout en continuant d’aller au collège – « les études, c’est très important », assure l’adolescente.

Un groupe WhatsApp avec les autres candidats

Elle est inscrite dans un établissement spécialisé pour les aspirants artistes où les plannings sont aménageables. Le matin, elle va en cours, l’après-midi, elle a le champ libre pour creuser sa fibre artistique. « Si jamais on loupe des devoirs sur table ou des évaluations, on peut rattraper quand on a le temps », précise-t-elle.

Zoé l’assure, ses camarades « sont très encourageants » et « pas du tout jaloux ». Et avec ses futurs adversaires à l’Eurovision Junior, venus de quinze autres pays, l’ambiance est aussi à la bienveillance. « Oui, c’est une compétition, on est là pour gagner, mais on est aussi là pour le plaisir », avance la chanteuse qui espère « tisser des liens avec les autres, connaître leurs passions, leur vie de tous les jours ».

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Melissa et Ranya, les deux représentantes de l’Italie ont cherché à avoir son numéro pour l’ajouter au groupe WhatsApp des candidats. « On reste dans les choses basiques, on ne dévoile pas la tenue ou la scénographie. L’idée, c’est que tout le monde s’entende bien », précise sa maman. « On se souhaite bonne chance, on se dit que ça va être super, qu’on va devenir "best friends" à la fin », révèle Zoé. Les échanges se font en anglais, la collégienne, qui affirme « adorer » parler cette langue voit cela comme « un bon exercice ».

Sa mère gère ses publications sur les réseaux sociaux

Elle peut aussi compter sur les précédents représentants français de l’Eurovision Junior, à commencer par les deux derniers en date, Lissandro et Enzo, qu’elle connaissait de l’aventure « The Voice Kids » à laquelle elle a participé en 2020. Avec Carla Lazzari, qui, le 26 novembre, assurera les commentaires en direct sur France 2 au côté de Stéphane Bern, elle a « créé un lien depuis longtemps ». « On se parle beaucoup, elle me considère comme sa petite sœur et m’envoie plein de messages pour prendre de mes nouvelles et me donner des conseils. »

Si Zoé affirme qu’elle répond à tous les messages qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux, c’est sa mère, directrice de la communication digitale dans un grand groupe français, qui gère ses publications avec une community manager de France Télévisions. « On travaille conjointement sur la stratégie numérique de Zoé et son e-reputation. C’est un concours de chant, mais je prends conscience qu’il y a beaucoup de presse à faire, de contenus, c’est un écosystème à 360°. »

« On a les pieds sur terre »

La jeune chanteuse n’en a pas le tournis pour autant. « Dans notre famille, on a les pieds sur terre, insiste Sophie. On est en mode on fonce et on travaille. Il peut y avoir des résultats prometteurs et d’autres plus difficiles, ça fait partie de la vie. » Un résultat décevant serait donc loin d’être une tragédie.

Et, face à l’accueil très favorable de sa chanson du côté des fans du concours, même chose : elle garde la tête froide et ne pense pas forcément au triomphe. La sagesse domine : « Une journaliste m’a demandé où je me voyais dans vingt ans. J’ai répondu que je vivais le moment présent. Je ne m’imagine pas le concours, je prends ce qu’il y a à prendre. »