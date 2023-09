Zoé Clauzure offrira-t-elle une troisième victoire à la France à l’Eurovision Junior ? Réponse le 26 novembre, en début de soirée, lorsque la 21e édition du concours organisé au Palais Nikaia à Nice livrera son verdict.

La participation de l’artiste de 13 ans, avec la chanson Cœur, a été officialisée ce mercredi après-midi, lors d’une conférence de presse organisée dans la capitale des Alpes-Maritimes.

Les paroles de ce morceau up-tempo, signé Noée, est un « hymne » dédié aux victimes de harcèlement scolaire, a souligné Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation tricolore, par ailleurs productrice exécutive de l'événement cette année.

Zoé Clauzure a notamment participé à la saison 7 de The Voice Kids, en 2020. Membre de l'équipe de Soprano, elle avait atteint la demi-finale. Elle a pris des cours de chant et de piano dès l'âge de 6 ans et elle est par ailleurs « mannequin pour des grandes marques » pendant mon temps libre, précise-t-elle sur son site Internet.

Olivier Minne et Laury Thilleman à la présentation

La compétition sera retransmise en direct sur France 2 le 26 novembre après-midi. Elle sera présentée par Olivier Minne, Laury Thilleman et « une ambassadrice digitale » dont le nom sera révélé prochainement. Et elle sera commentée sur la deuxième chaîne par Stéphane Bern et Clara Lazzari. D'autres artistes, tel Amir, chanteront lors de l'interval act, la séquence avant l'annonce des points.

Seize pays participeront à cette édition ouverte aux enfants artistes âgés de 9 à 14 ans. Outre la France, il faudra compter avec l’Albanie, l’Allemagne, l’Arménie, l’Estonie, la Géorgie, l’Irlande, l’Itale, la Macédoine du Nord, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et l’Ukraine.

En six participations depuis 2004, la France s’est imposée deux fois à l’Eurovision Junior : En 2020, avec Valentina et J’imagine, et en 2022 avec Lissandro et sa chanson Oh Maman !.