En 1999, Rocco Siffredi fait ses premiers pas dans le cinéma d’auteur avec Romance, de Catherine Breillat. Rebelote cinq ans après dans Anatomie de l’enfer en 2004, où il partage l’affiche avec Amira Casar, toujours pour la même cinéaste subversive. Dans les années 2000, on le voit partout à la télévision, chez Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel, Cauet… Il a même participé à la version italienne de Koh-Lanta (L’Isola Del Famosi) en 2015. Son visage entre dans le quotidien des Français au point de devenir « Rocco » pour le grand public. Nul besoin d’ajouter un patronyme, tout le monde sait à qui appartient ce prénom.

Dernière preuve de son entrée au panthéon des stars : Netflix diffuse ce mercredi Supersex inspirée de sa vie. La série de sept (très) longs épisodes retrace son enfance pieuse en Italie, son arrivée à Paris avec son demi-frère Tommaso qui l’initie au banditisme et au goût pour les prostitués. Les premières minutes de Supersex montre une face plus sombre de la star : un dominateur brutal. Pendant un festival, Rocco Siffredi (Alessandro Borghi) annonce sa décision de se retirer du porno, une jeune femme lui court après pour le supplier de partager l’écran avec elle. En guise de réponse, il la retourne, la plaque contre le mur et la pénètre violemment devant une cinquantaine de journalistes.

« L’homme qui baise »

En contactant des spécialistes du porno pour les besoins de cet article, une réponse interroge : « Je n’ai aucune envie de parler de cette ordure au comportement abject avec les comédiennes qu’il a embauchées quand il est devenu son propre producteur », nous a-t-on écrit. Avec plus de 1.300 films X à son compteur, Rocco Siffredi s’est pourtant fait une place parmi les figures de la culture populaire. Comment ce personnage sulfureux, connu pour ses pratiques sexuelles violentes, a-t-il été adoubé par le cinéma d’auteur et la télévision ?

Quand on tape « Rocco Siffredi » dans un moteur de recherche, il est difficile de tomber sur des sites pornos. Cela donne une petite idée du chemin parcouru par cet acteur phare de la pornographie hétérosexuelle dite « gonzo », une catégorie de films à petits budgets réalisés sans scénario et sans décor. Comment en est-il arrivé là ? « Dans les années 1990, on passe du film X un peu artistique avec une dramaturgie, une histoire, à un support masturbatoire assumé, explique Stéphanie Estournet, journaliste spécialiste porn. Et Rocco Siffredi va incarner cet homme qui baise ».

La décennie précédente, le porno montrait des hommes au physique peu attirant qui servaient presque d’outils de pénétration. « Autant les femmes étaient plutôt belles, autant les hommes des années 1980 étaient atroces, ils portaient des chaussettes, ils étaient bedonnants », décrit la journaliste. Avec sa silhouette de statue grecque, Rocco Siffredi apparaît comme le super-héros des hommes pénétrants. Son nom sort rapidement de la niche du porno. Même sans avoir vu ses films, tout le monde le connaît. Il a tourné des centaines de films, il revendique une longueur de sexe hors norme (parfois à 23 cm, parfois 24 cm). Dans Supersex, Tommaso le baptise « l’homme au plus long sexe du monde » dès sa pré-adolescence.

Un invité presque parfait

« Il bande, il baise, il a des pratiques violentes. C’est une masculinité tendance viriliste très affirmée et qui sert de modèle. Etre comme Rocco, c’est avoir non seulement accès au sexe mais à une espèce de puissance virile. A la ville, il est le copain de Silvio Berlusconi », note Stéphanie Estournet. Il a réussi à polir son image tout en gardant un fond sulfureux. « Je l'ai choisi parce qu'il est différent des autres hardeurs: dans un film X, il met son âme; et dans l'acte sexuel, il cherche la vérité », expliquait Catherine Breillat dans Le Temps à l'heure de la sortie de Romance en 1999.

Il présente bien, il est séduisant, il a du pouvoir. C’est un homme d’affaires proche de sa famille et surtout il a des alliés en dehors du monde du porno. Quand la télévision a envie de faire croustiller le tube cathodique, elle invite Rocco Siffredi. Surtout dans les talk-shows de deuxième partie de soirée qui ont fait des débordements et des petites phrases chocs leur fonds de commerce.

« Dans les années 1990-2000, ce genre d’hommes était très médiatisable, il faisait du bruit, observe la journaliste. La pornographie n’est pas perçue comme un sujet sérieux, encore aujourd’hui, on en rigole. Or c’est très sérieux, c’est une industrie qui génère énormément d’argent. Rocco devient une sorte de représentant de la personne idéale pour porter une parole sulfureuse ». Et certaines de ses frasques sur le petit écran ont marqué les esprits.

Dans La Méthode Cauet en 2006, il mime un acte sexuel avec une Cécile de Ménibus gênée. En coulisses, elle raconte qu’il lui a « enfoncé sa langue dans la bouche ». Dans le monde post-MeToo, un personnage au comportement assimilable à de l’agression sexuelle comme Rocco Siffredi aurait-il pu prendre autant de lumière ? Une série à sa gloire débarque en tout cas sur la principale plateforme de streaming.