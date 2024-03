Dark Vador, Pikachu et Picsou entrent en guerre… avec des cartes à jouer

Qui pourra détrôner Pikachu, Dracaufeu et Poussacha ? Alors que le jeu de cartes Pokémon ne s’est jamais aussi bien porté, plusieurs candidats au titre de Roi des JCC (jeux de cartes à collectionner) viennent défier l’actuel monarque. Le JCC Pokémon fêtera ses 30 ans en 2026 et aura, d’ici là, passé le cap des dix milliards de cartes distribuées dans le monde. Surtout, plus d’un quart de ces cartes ont été vendues ces deux dernières années…

Face à ce succès exponentiel, porté par la franchise culturelle la plus rentable de l’histoire, il faut être fou pour aller chasser sur le terrain des JCC. Pourtant, ce vendredi, un ambitieux prétendant se présente : Star Wars Unlimited. Et à la fin de l’été 2023, c’est Lorcana Disney qui a débaroulé sur le marché, avec un succès colossal dès les premiers jours…

Un business bien huilé

Si les JCC aiguisent les appétits, c’est évidemment pour leur rentabilité. Longs à créer (trois ans pour Lorcana, deux pour Star Wars Unlimited), ces jeux ont pour eux d’être ensuite relativement simples à développer. Tous fonctionnent selon le principe du « deckbuilding » : les joueurs s’affrontent avec leurs « decks », des paquets de cartes qu’ils ont préalablement constitués. Et pour avoir le meilleur deck, bien sûr, il convient d’acheter des cartes, vendues en « boosters ». Les prix de ces boosters de 12 à 16 cartes selon les jeux vont de 5 à 10 euros. Les cartes peuvent aussi être vendues sous forme de decks préconstruits, d’avant-premières… Bref tout un business bien huilé.

L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. J’accepte Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n’hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton« J’accepte pour aujourd’hui » dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies

En attendant de voir comment Star Wars Unlimited est accueilli lors des très nombreuses animations prévues ce week-end dans des boutiques spécialisées dans le monde entier, l’exemple de Lorcana montre qu’il y a un public pour de nouveaux JCC. Lancé à l’été 2023, le jeu de cartes avec des héros Disney – de Peter Pan à Stitch, en passant par Cendrillon ou Vaïana – a été pris d’assaut. Les ruptures de stock se sont enchaînées jusqu’à provoquer une polémique : et si l’éditeur avait provoqué la pénurie pour susciter la curiosité ?

« « Pas du tout, tranche Stéphanie Grillon, directrice Marketing de Ravensburger. Il y a eu des contraintes de production, et surtout, on a été dépassé par le succès… » »

A Noël en tout cas, si vous comptiez offrir des cartes Lorcana à vos enfants, il fallait passer par le marché de seconde main où les boosters se vendaient à prix d’or…

Le syndrome du pigeon

Pour tous ces jeux, l’équilibre à trouver se trouve entre « vieux » et nouveaux joueurs. Les plus anciens collectionneurs sont souvent des clients fidèles qu’il faut choyer. Même si certains ont parfois le sentiment d’être perçus comme des porte-monnaie sur pattes. « Magic, ils m’ont perdu », raconte Nicolas, joueur de ce JCC culte depuis « le début ». En cause ? Les multiples sorties à des prix prohibitifs qui viennent fausser l’équilibre du jeu, mais aussi les nouveaux decks thématisés… « Avec ce genre de jeux, pour être compétitifs, il faut dépenser de l’argent régulièrement, on le sait, c’est la règle, pas de problème. Mais depuis quelque temps, il y a des nouveaux systèmes de jeu qui écrasent les autres. Et si tu as le malheur de faire l’impasse sur l’un d’entre eux, tu te fais écraser. Et puis ces decks avec des thèmes qui n’ont rien à voir avec Magic, franchement… » Le quinquagénaire gardien du temple Magic évoque là une nouvelle stratégie du jeu de cartes consistant, précisément, à séduire de nouveaux joueurs en élargissant son horizon. Il y a ainsi eu des partenariats avec des franchises comme Le Seigneur des Anneaux et Donjons & Dragons mais aussi d’autres, plus étonnants, avec les jeux vidéo Fall Out et Assassin’s Creed le jeu de société Cluedo, la série britannique Dr Who…

Abel et Tristan, 10 ans, sont des joueurs passionnés de Magic - B.Chapon/20Minutes

Magic a pour lui d’être édité par les richissimes Wizards of the Coast, société détenue par le géant du jouet, Hasbro. Les Nerfs, Monopoly, Trivial Pursuit, Puissance 4, Risk, mais aussi Play Doh, les Transformers, Mon Petit Poney, c’est eux. Mais grâce à Magic, Wizards of the Coast est la filiale la plus rentable (et de loin) d’Hasbro.

L’art délicat du JCC

De même, Lorcana est édité par le mastodonte Ravensburger, spécialiste des jeux éducatifs et des puzzles, et qui tente un sacré gros coup en se lançant dans les JCC. « Ce n’est pas notre domaine d’expertise habituel, reconnaît, avec un art consommé de la litote, Stéphanie Grillon. Tout le monde a été un peu surpris quand on s’est lancé dans Lorcana, il y avait du scepticisme… Mais chez Ravensburger on y va que si on est sûrs de nous. On n’aura pas deux chances de se lancer dans le JCC, on n’a pas le droit à l’erreur. »

View this post on Instagram A post shared by Darkpingouin (@darkpingouin.geeklife) L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Du côté de Star Wars Unlimited, édité par Fantasy Flight Games, filiale du géant français Asmodée, on s’appuie au contraire sur un savoir-faire éprouvé.

« « J’ai participé à lancer plusieurs JCC et ils se sont tous plantés, donc je dirais qu’on a appris et qu’on est sûrs de ne pas refaire les mêmes erreurs, rigole Tyler Parrott, Senior Game Designer du jeu. Trop compliqués, trop chers, trop hasardeux… On sait ce qui bloque les joueurs. Le défi est d’avoir un jeu accessible, pour attirer de nouveaux joueurs, mais aussi profond. Par rapport à d’autres JCC, nous voulons de parties plutôt courtes, d’une vingtaine de minutes. Comme ça, si vous avez plusieurs decks, vous pouvez en jouer plusieurs sur une heure de jeu ! » »

Simples mais profonds

Présenté en grande pompe au Festival International des Jeux de Cannes, fin février, Star Wars Unlimited intrigue les habituels joueurs de JCC mais aussi les amoureux de l’univers Star Wars peu enclins à la collection de cartes. « Je trouve les dessins hyper beaux, reconnaît Théo, jeune fan de la saga. J’ai des amis qui jouent à Magic mais ça m’a toujours semblé trop compliqué. Là, j’ai essayé et ça va, c’est agréable et facile à prendre en main, mais tendu quand même. On ne s’ennuie pas une seconde. Je crois que je vais me lancer… En plus, j’ai eu la carte de mon personnage préféré, l’Empereur Palpatine… »

Le jeu de cartes à collectionner « Star Wars Unlimited » - B.Chapon/20 Minutes

Ravensburger aussi avait investi en masse les allées du festival avec un immense stand où une cinquantaine de personnes pouvaient s’initier en même temps à Lorcana. Comme pour Star Wars Unlimited, la force du jeu, avant son gameplay (très réussi d’ailleurs), ce sont les cartes à l’effigie des centaines de personnages Disney. Cruella, Minnie, Elsa, Picsou, Hadès, Mickey, Gaston… Impossible de tous les citer. « Chacun a son préféré, et moi aussi d’ailleurs, explique Koni, illustratrice qui a travaillé sur des cartes de Lorcana. Nos dessins sont très encadrés bien sûr mais chaque carte a son identité, un dynamisme. Il y a plusieurs Mickey par exemple. Visuellement, l’univers est très riche. J’ai eu Ursula avec un tourbillon et un Prince Jean endormi qui suce son pouce. J’espère pouvoir faire un Jafar à l’avenir… »

Rendez-vous dans 20 ans

A Cannes, alors que les familles se font expliquer les rudiments du jeu sur le stand Ravensburger, un peu plus loin avait lieu l’un des premiers tournois de Lorcana. Car l’autre aspect essentiel de ces jeux est la dimension compétitive, qui définit souvent la pérennité d’un jeu. « On a visé les adultes et les joueurs en priorité au lancement, et maintenant on élargit l’audience du jeu, explique Stéphanie Grillon. On voulait vraiment que le jeu soit joué, pas que ce soit uniquement des cartes à collectionner. La qualité du gameplay, c’est la clé de la longévité. On a un plan sur les 20 prochaines années avec ce jeu. »

Et en effet, les jeux qui durent doivent pouvoir compter sur des joueurs prêts à investir très régulièrement dans de nouvelles cartes. De leurs côtés, Pokémon et Magic sont dans une dynamique inverse et cherchent avant tout à séduire de nouveaux joueurs. Pokémon a lancé un coffret Mon premier combat, destiné aux novices. Et Yu-Gi-Oh !, un autre JCC dont les tournois sont très courus, a édité un coffret très didactique pour débutants, avec deux paquets de cartes et un manuel, sous forme de BD, qui permet un apprentissage pas à pas de ce jeu plutôt complexe. « Avec les années, le jeu est devenu passionnant mais touffu », nous explique un responsable de Konami, qui édite le jeu.

Peut-être que dans quelques années, Lorcana et Star Wars Unlimited aussi devront réexpliquer leurs règles à une nouvelle génération. A moins qu’ils n’aient disparu sous la pile de JCC.