Donald Trump ne pourra plus utiliser la musique de Sinéad O’Connor désormais

Malgré sa jolie mélodie et ses paroles touchantes, la chanson Nothing Compares 2 U de Sinéad O’Connor ne pourra plus être utilisé par Donald Trump. Lors de ses rassemblements dans le Maryland ou en Caroline du Nord, le candidat à la présidentielle américaine s’est en effet servi de la musique de la chanteuse décédée à l’été 2023.

Auprès du média Variety, les proches et le label de Sinéad O’Connor ont demandé à Donald Trump de ne plus jamais utiliser une de ses musiques dans les rassemblements. « C’est avec indignation que nous avons appris que Donald Trump utilisait sa performance emblématique de Nothing Compares 2 U », cite le communiqué. « Sinéad aurait été dégoûtée, blessée et insultée de voir son travail dénaturé de cette manière par quelqu’un qu’elle qualifiait elle-même de « diable biblique ». En tant que gardiens de son héritage, nous exigeons que Donald Trump et ses associés cessent immédiatement d’utiliser sa musique ».

Décédée en juillet 2023 de « causes naturelles », la chanteuse irlandaise avait été mondialement connue grâce à des titres comme The Lion and the Cobra et I Do Not Want What I Haven’t Got.

De multiples refus d’artistes

Sinead O’Connord n’est pas la seule artiste à avoir refusé que Donald Trump utilise ses œuvres pendant des rassemblements. Pendant la campagne présidentielle de 2020, le chanteur Neil Young avait également fait une demande similaire. L’interprète de Harvest Moon avait expliqué qu’il ne pouvait « en son âme et conscience, permettre que sa musique serve de support à une campagne d’ignorance et de haine, conflictuelle et anti-américaine ».

Avant lui, des artistes comme Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, les Rolling Stones ou bien les héritiers de Prince avaient également fustigé l’utilisation des titres – sans l’autorisation des artistes – par l’équipe de Donald Trump.