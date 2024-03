On connaît tous son nom de famille mais son prénom reste encore dans l’ombre de celui de son grand frère. Plus pour longtemps ? Car Mina Merad, sœur de Kad Merad, se penche avec humour et tendresse sur les conséquences de la notoriété par procuration dans un premier one woman show à Paris et en tournée.

A l’affiche de La Comédie Saint-Michel jusqu’au 27 avril, après avoir créé ce premier spectacle au Festival Off d’Avignon, Mina Merad partage de nombreuses anecdotes, conséquences drôles ou étranges de sa parenté avec l’acteur de Bienvenue chez les Ch’tis, le film de et avec Dany Boon qui a attiré plus de 20 millions de spectateurs.

« C’est fou à quel point la notoriété modifie parfois jusqu’à l’absurde les regards et les comportements même pour la simple sœur, le frère ou le cousin d’une personne célèbre », affirme celle qui, après vingt ans passés dans l’organisation d’événements commerciaux, réalise sur le tard son rêve d’enfance en devenant à son tour comédienne et humoriste.

« Au fur et à mesure de la célébrité de Kad, j’ai changé de statut par ricochet, alors que je n’étais pas du tout dans le monde du spectacle. On m’a abordée autrement et j’ai tout à coup eu beaucoup de nouveaux amis ! », lance-t-elle.

Des questions inattendues et des réactions étranges

« En apprenant que je suis la sœur de Kad, les gens sont dans la bienveillance et la gentillesse, mais parfois avec des questions inattendues. On m’a demandé, par exemple, si ma voiture avait été offerte par mon frère », raconte Nina Merad, assurant au passage que ce dernier « ne lui fait pas un chèque chaque mois », autre interrogation incongrue à laquelle elle est confrontée.

Jusqu’ici, la Sœur de… (le titre de son spectacle) essayait de cacher son statut. Et pour cause ! « On me prend en photo simplement parce que je suis la sœur de Kad », témoigne-t-elle.

« Un autre jour, un fournisseur m’a carrément dit qu’il m’aurait facturé plus cher s’il avait su qui j’étais ». A l’inverse, « un réparateur d’ordinateur ne m’a pas fait payer, trop heureux d’avoir dépanné la sœur de son acteur préféré », déroule Mina Merad.

« Nous sommes des Beurrichons »

La nouvelle venue sur scène retrace aussi l’histoire de sa famille, la rencontre de son père d’origine algérienne et de sa mère berrichonne. « Nous sommes des Beurrichons, comme dit mon frère ! », résume-t-elle.

Mina Merad a reçu le feu vert amusé et les encouragements de Kad pour ce premier spectacle coécrit avec… Coralie Baroux, l’épouse du comédien Olivier Baroux (l’autre moitié du duo Kad et Olivier), et mis en scène par Pascal Queslin.

« Parfois, je me dis que ma vie aurait été différente si mon frère avait été plombier. Je n’aurais pas eu à le partager avec la France entière », plaisante-t-elle sur scène. « S’il avait été plombier, il aurait sans doute gagné le robinet d’or et j’aurais été tout aussi fière de lui. Et je serais quand même sœur de ! » A moins que bientôt ce soit Kad qui devienne « Frère de »…