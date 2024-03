MC Solaar, enthousiaste de l’état du rap

Il y a trente-trois ans, MC Solaar inondait les ondes FM et le top clips avec ses hits « Bouge de là » et « Caroline », extrait de son album classique Qui sème le vent récolte le tempo (1991). Chouchou des Français d’une part, cible des critiques de ses confrères rappeurs de l’autre, Claude M’Barali de son vrai nom, a su, contre vents et marrées, essuyer les plâtres et graver à jamais son nom dans les pierres fondatrices du rap français. Plus de trois décennies après et un lot d’albums classiques de la part de Solaar (Prose combat en 1994, Paradisiaque en 1997 ou encore Cinquième As en 2001), le rap est définitivement dans la culture mainstream. A cette occasion, « Claude MC » revient sept ans après son dernier album, Géopoétique (2017), avec un triptyque composé de trois EP. Le premier, Lueurs Célestes (2024), sort le 15 mars 2024. A cette occasion, le vétéran revient sur sa carrière et sa vision pleine d’enthousiasme du rap actuel, avec tout le flegme et la nonchalance qu’on lui connaît.

Quand vous avez démarré, il y a plus de trente ans, est-ce que vous imaginiez que le rap prendrait à faire du rap ?

Pas du tout. A l’époque, on nous disait souvent que c’était passager, que c’était la musique d’un été. On parlait même « d’été du rap » ! Je n’imaginais pas être là, ni que le genre musical continue à exister.

Votre cas de figure est inédit en France. Est-ce que vos homologues américains (Chuck D, KRS one, Q-Tip) vous ont inspiré sur la façon de préparer votre longévité ?

Je les ai beaucoup écoutés et inconsciemment, je suis devenu un peu comme eux. J’ai fait ça toute ma vie. Je ne sais faire que ça, je ne me voyais pas faire autre chose.

Vos homologues rappeurs vous ont souvent attaqué à l’époque pour votre côté très pop, pas assez sulfureux à leur goût. Depuis, le rap est littéralement devenu la pop du XXIe siècle. Vous vivez ça comme une victoire ?

C’est vrai qu’on me reprochait beaucoup de faire du « rap pour les boulangères ». Oui c’est une victoire, mais pas individuelle. Aujourd’hui, le rap est partout. Partout dans le monde, cette musique existe et a du succès. Quand une musique arrive à devenir le courant principal, c’est qu’elle a réussi.

Qui trouve grâce à vos yeux dans la génération actuelle de rappeurs ? Qui sont les rappeurs que Mc Solaar préfère écouter en 2024 ?

Récemment, j’ai pas mal écouté Soso Maness et ses albums (NDR : il se met à imiter le titre So Maness de Soso Maness). Il a une vraie patte. Au niveau du courant drill, Gazo est très fort. Sinon, j’aime beaucoup Orelsan, Bigflo et Oli ou encore La Fève. Ils sont tous super bons.

Vous trouvez que le rap est meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque ?

Je ne pense pas. Il faut comprendre qu’à l’époque, il fallait défricher énormément de choses. Les rappeurs étaient obligés d’être sérieux et d’aborder des thèmes graves tels que l’apartheid en Afrique du Sud, ça empêchait les artistes de faire de la musique récréative. Mais aujourd’hui, les rappeurs sont beaucoup plus décomplexés et la technologie permet à n’importe qui de sortir des titres avec une qualité incroyable, depuis un placard… Je trouve ça super.

Pour ce projet, vous avez opté pour une trilogie. Déjà plus tôt dans votre carrière, vous vouliez faire des albums en plusieurs parties… Qu’est ce qui vous plaît dans ce format ?

Dans ce cas précis, c’est parce que je souhaitais faire l’album en cours de tournée. Je veux faire une œuvre évolutive Beaucoup d’Américains le font. Ça me permet de changer le curseur musical en cours de route, pendant la tournée.

Vous avez pas mal pioché du côté du Brésil sur l’intro, Pierre-Feuille. D’où vous vient ce goût pour cette musique ?

C’est en découvrant tout ce rap « baile funk » au Brésil. Un pote à moi y est allé pendant des mois et nous a envoyé beaucoup de musique de ce genre-là. En écoutant l’instru de Pierre-Feuille, c’est ce que ça m’a inspiré. Je trouve que ce morceau, avec les infrabasses, marche super bien sur scène.

Côté compositeurs, pour vous accompagner à la musique on trouve autant votre entourage que des noms très contemporains comme Dany Synthé. Qu’est-ce qui vous a plu chez lui ?

Les connexions se sont faites au moment ou on a imaginé le triptyque. On a voulu avoir 3 casseroles sur la même plaque. Ça faisait longtemps que j’entendais parler de Dany Synthé. Je le trouve très bon. Il a des grands doigts et il arrive à moderniser ma musique. En plus il sait tout faire : pop, hip-hop, musique africaine, électro…

L’album est très moderne, à l’image de votre posture. Mais on sent tout de même dans vos textes pointer un petit brin de nostalgie des années dorées du rap français (Carpe Diem). Quelles sont les choses qui vous manquent de cette époque ?

Rien ne me manque, mais c’était pour moi une manière de faire un peu d’histoire et un passage de témoin.

C’est assez étrange, vous ne manquez pas de bienveillance envers les autres rappeurs. Pourtant, vous partagez peu le micro. Vous préférez le rap quand c’est un sport individuel ?

Ce n’est pas faux, mais cette période est révolue. Souvent ce n’était pas possible de se croiser avec les rappeurs avec qui je voulais collaborer parce que j’étais en tournée, ou eux étaient occupés. Mais récemment, j’ai collaboréavec Bigflo et Oli ou encore Benjamin Epps. Aussi, j’ai bien conscience que ce n’est pas forcément facile de rentrer dans mes sujets. Faire un « Solaar pleure » en featuring, ça me paraît compliqué. Mais je prévois de faire de plus en plus de collaborations.

Dans l’album, vous évoquez le thème de la crise environnementale. C’est quelque chose qui vous préoccupe ?

Depuis mon premier album, il y a toujours quelque chose sur l’environnement. J’évoquais déjà Tchernobyl en 91. Pour moi, ce sujet est important, mais j’essaie surtout de lancer des vibes. Comme René Dumont ou monsieur Delarue m’en donnaient, ou encore les écolos que j’ai vus quand j’étais jeune.

Un autre morceau s’intitule Big Data. Quel est votre avis sur la façon algorithmée d’écouter de la musique ? Est-ce que vous vous prêtez au jeu des plateformes de streaming ?

Je consomme la musique comme tout le monde, sur les plateformes. L’algorithme m’a bien ciblé je crois, parce que j’aime tout ce que je découvre (rires) ! Je me connecte souvent avec dix ans de moins, et un profil de sexe féminin pour savoir si je peux découvrir des choses.

Votre carrière a été marquée par des clips travaillés, à concept. Très récemment, vous as participé à la BO de Transformers : Rise of the Beasts (2023). Ton titre dans l’album des Musiques inspirées de La Haine (1995) s’appelait Comme un film. Tu as déjà été acteur, mais c’est un truc que tu souhaiterais pousser plus à l’avenir ?

Faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas. Les acteurs ont le sens de la caméra, c’est un métier. J’ai déjà reçu de bonnes propositions, mais ça représentait trop de travail pour un résultat moyen. Mais j’aime toujours me rendre au cinéma. Récemment, j’ai vu Babylon (Chazelle, 2023) et Barbie (Gerwig, 2023).

Par ailleurs, pourquoi un amoureux des mots comme vous, salué pour son écriture, n’a jamais sorti de livre ?

Parce que c’est dur ! Nous, on arrive à synthétiser. On fait des punchlines… Mais écrire des livres, c’est une autre gymnastique. Je me sentirais comme Carl Lewis sur un marathon : au premier kilomètre, je suis mort.

Vous avez la réputation de lire le journal tous les jours, d’être très au courant de l’actualité. En ce moment, quelles rubriques parcourt MC Solaar ?

L’actualité économique. Je me suis abonné à des lettres économiques pour comprendre ce vocabulaire. J’ai fait le sport, l’actualité générale, la politique mondiale aussi… Là je m’intéresse au vocabulaire de l’économie. Quand je pourrais le comprendre, j’apprendrais plein de choses.

En 1997, les gangsters modernes étaient d’après vous les politiques. En 2024, qui sont les gangsters modernes ?

Aujourd’hui, je dirais surtout qu’il faut aller voter (rires). C’était juste une formule. À l’époque, on croyait beaucoup que je visais quelqu’un en particulier.