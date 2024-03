«C’est important. Il faut que je fasse ça bien », glisse Olly Alexander, que 20 Minutes a joint par Zoom jeudi après-midi. L’artiste britannique de 33 ans, ex-leader du groupe à succès Years and Years, entend désormais chanter seul. Ce vendredi, à 1 heure du matin, il a révélé Dizzy (qu’on peut traduire par « étourdi, grisé »), sa première chanson en solo avec laquelle il représentera, le 11 mai, le Royaume-Uni en finale de l’Eurovision 2024 à Malmö (Suède).

« Je suis très heureux de pouvoir accéder à une telle plateforme », assure le trentenaire qui espère sans doute que cette visibilité internationale aura un impact positif sur sa carrière solo. En attendant, Olly Alexander a accordé une interview, en exclusivité, à 20 Minutes.

Que représente pour vous le concours Eurovision de la chanson ?

Pour moi, l’Eurovision a toujours été une question de dramas, d’émotions, de grands enjeux, de grosses prestations. C’est une large variété de genres musicaux, de talents, de cultures, rassemblés dans cet événement assez fun et chaotique.

La délégation britannique est-elle venue vous chercher pour l’Eurovision ? Ou est-ce vous qui lui avez fait part de votre intérêt ?

Je me suis moi-même jeté dans l’arène en disant à la délégation que je voulais participer à l’Eurovision : « Voilà quelques-unes de mes chansons qui, je crois, pourraient convenir. Qu’en pensez-vous ? » Ils sont revenus vers moi en me disant adorer Dizzy et que ça pourrait marcher.

Vous avez déjà une grande notoriété, ne craignez-vous pas d’intégrer une compétition avec un classement ?

J’aime cet aspect, la dimension compétition est assez unique. Je n’ai jamais rien fait de tel à part peut-être à 13 ans quand j’ai participé à un concours de talents dans ma petite ville – ça s’était bien passé (sourire). Là, c’est différent. J’aime le risque… Je veux juste vivre pleinement l’expérience, sans me concentrer sur le classement, faire du mieux que je peux.

Il y a de grandes attentes autour de votre candidature. C’est une pression ou une source de motivation ?

Les deux. D’un côté, j’ai une communauté de fans géniale. Les gens qui me connaissent ont hâte de voir ce que je vais faire. D’un autre côté, il y a pas mal d’attentes, je me suis déjà produit sur des grandes scènes, et une partie du public veut que je fasse quelque chose d’impressionnant…

En quoi diriez-vous que vous représentez le Royaume-Uni de 2024 ?

Bien sûr, j’ai grandi dans ce pays. Il y a beaucoup de choses que j’adore au Royaume-Uni. Mais je dirais que quand j’ai travaillé sur Dizzy, j’ai beaucoup été inspiré par la musique des années 1980. Il se trouve que c’était une bonne période pour la scène britannique. Il y avait Erasure, les Pet Shop Boys, New Order… J’ai essayé de distiller un peu de ces influences dans ma musique. Parmi ces artistes, il y a quelques-unes de mes icônes gays. J’ai puisé tellement d’inspiration dans la communauté gay, dans la communauté queer…

Vous avez dit que vous souhaitiez défendre les couleurs de votre pays « de la manière la plus gay possible ». N’est-ce pas ardu, étant donné que l’Eurovision est en lui-même un événement très gay ?

Je sais, c’est un énorme défi. Mais c’est comme cela que j’envisage les choses. Ce que je voulais surtout dire par là, c’est que je serai juste moi-même – évidemment, je suis gay. Je veux surtout livrer une excellente prestation et impressionner les gens.

Vous parliez de l’influence de la musique des années 1980 dans « Dizzy ». Il y a aussi des sonorités nineties, très club…

J’ai travaillé sur mes nouveaux morceaux avec Danny L Harle. On a beaucoup parlé de nos influences, principalement des eighties et on se demandait comment on pouvait les actualiser pour que ça sonne frais et non comme un pastiche ou quelque chose de super nostalgique. J’adore la dance des années 1980 et 1990, la musique des clubs, ces espaces étaient des lieux de liberté, d’expression personnelle, d’expérimentations. J’admire ce monde. Cela me semblait être le bon point de départ pour faire de la musique.

Vous diriez que « Dizzy » est une chanson d’amour ?

Oui, cela en est une. C’est ce sentiment qui vous submerge, ce rush d’émotions que vous éprouvez pour quelqu’un et qui vous fait planer, renverse votre monde, vous étourdit.

Votre scénographie va-t-elle étourdir le public de l’Eurovision ?

(Rires) J’espère que ma performance sera inhabituelle et mémorable. Je veux faire quelque chose que les gens n’attendent pas. Cela impliquera peut-être une forme d’étourdissement.

Avez-vous écouté d’autres titres en lice à l’Eurovision 2024 ?

La chanson de Slimane [Mon amour] est fantastique, celle de l’Espagne [Zorra] est très bien, celle de l’Italie [La Noia] aussi. Il y a beaucoup de morceaux très forts cette année. J’ai envoyé quelques messages sur Instagram à des artistes. J’ai aussi rencontré Nutsa [Buzaladze] qui représentera la Géorgie, elle est super. J’ai hâte de rencontrer les autres candidats lors des concerts pré-Eurovision auxquels je participerai.

Qu’attendez-vous de cette expérience à l’Eurovision ?

J’attends de la folie et quelque chose de bouleversant, que ce soit un vrai tourbillon. J’essayerai de profiter pleinement de chaque moment parce que je ne pense pas qu’une occasion similaire se représentera dans ma vie.

Vous avez signé fin octobre une tribune accusant Israël d’apartheid et de génocide sur le peuple palestinien. Vous avez été critiqué pour cela. Qu’en pensez-vous aujourd’hui ?

J’ai signé cette lettre parce que je suis en faveur d’un cessez-le-feu, d’un arrêt des combats dès que possible. Je veux la paix. Je veux que ce soit une manière d’aboutir à la paix. C’est toujours ce que je pense.

France 2 diffusera le 18 mars les cinq épisodes de « It’s a Sin », la série sur les années sida au Royaume-Uni dont vous tenez l’un des rôles principaux. Que diriez-vous à celles et ceux qui ne l’ont pas vue pour les convaincre de regarder ?

Faire It’s a Sin a été une expérience incroyable. Dans les années 1980, avec l’arrivée du VIH et du sida, beaucoup de personnes ont été silenciées parce que leurs histoires n’ont pas été entendues. On en a perdu certaines à cause du virus et d’autres avaient trop peur pour témoigner de ce qu’il se passait, il y avait beaucoup de stigmatisation. Cette série est une parfaite manière de narrer ces récits qui nécessitaient d’être racontés. C’est une histoire d’amitiés et d’amours et j’espère que le public se sentira connecté aux personnages et à ces histoires qui nous manquaient du passé.