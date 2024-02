Richard Lewis, de la série « Larry et son nombril », est mort

Richard Lewis, star de la série Larry et son nombril est mort à l’âge de 76 ans, a annoncé son représentant au magazine The Hollywood Reporter ce mercredi. L’humoriste et comédien, qui est mort à Los Angeles d’une crise cardiaque, avait révélé en avril dernier souffrir de la maladie de Parkinson. Il avait décidé de se retirer du stand-up.

Larry David, le créateur de Larry et son nombril, a transmis un hommage. « Richard et moi sommes nés à trois jours de différence dans le même hôpital et une bonne partie de ma vie, je l’ai considéré comme un frère. Il cumulait le fait d’être la personne la plus drôle et la plus douce, ce qui est rare. Aujourd’hui il m’a fait pleurer et pour cela, je ne lui pardonnerai jamais ».

Surnommé « The Prince of Pain », Richard Lewis s’est fait connaître en tant qu’humoriste dans les années 1970 dans les clubs de New York et à la télévision.