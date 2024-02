En moins d’une semaine, sa prestation a été vue plus de 6 millions de fois sur Instagram et plus de 10 millions sur TikTok. En reprenant à sa manière Bande organisée du collectif 13’Organisé pour son audition à l’aveugle de « The Voice », Vernis Rouge avait conscience qu’elle ne passerait pas inaperçue. « Je savais que ça allait déchaîner les passions – c’était le but en choisissant une chanson comme ça – mais je n’imaginais pas que cela prendrait une telle ampleur », confie à 20 Minutes l’artiste de 25 ans, amusée de « voir tout ce que ça génère ».

« C’est assez impressionnant ce qui se passe en matière de communauté, poursuit-elle. Mes chiffres doublent, triplent, quadruplent sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming ».

« Quand on s’expose, il faut être OK avec ce qui se passe derrière »

Il faut dire que le contraste entre le texte ( « Nique ta mère sur la Canebière. Nique tes morts sur le Vieux-Port ») et son interprétation tout en douceur au piano a de quoi attirer l’attention et intriguer.

Il y a ceux qui adorent ce mélange des genres et les détracteurs qui n’hésitent pas à dire tout le mal qu’ils en pensent. « Je n’ai jamais eu de problème avec ça. Je considère qu’à partir du moment où on s’expose, où on participe à ces émissions, il faut être ok avec ce qui se passe derrière. Quand on est droit dans ses bottes et qu’on sait ce qu’on vient y faire, il n’y a pas de souci », affirme la chanteuse.

Mélanger des chansons de rap avec des classiques français, c’est sa marque de fabrique. « C’est comme ça que j’ai commencé, du moins sur les réseaux sociaux. Cela me permettait de créer du contenu », raconte-t-elle.

Du casting du métro parisien à celui de « The Voice »

Si elle a commencé le piano au conservatoire à l’âge de 7 ans, c’est en 2019 qu’elle a commencé le projet Vernis Rouge. Un nom de scène que celle qui s’est longtemps trouvée « garçon manqué » a choisi pour évoquer sa part de féminité. « Parce que je l’ai rencontrée au travers de la musique, en me découvrant sensuelle, en osant parler de douceur, d’amour, de sexe… », précise-t-elle.

« The Voice » ne faisait pas partie de ses plans de carrière. Elle s’est retrouvée dans le télécrochet de TF1 car elle a passé le casting pour décrocher l’accréditation permettant de chanter dans le métro parisien. « J’ai proposé une chanson de Jul ce jour-là. Dans le jury, il y avait Bruno Berberes, le directeur de casting de "The Voice" ».

« Elle était incroyable se remémore dernier auprès de 20 Minutes. Son interprétation était drôle, douce comme une berceuse, c’était décalé et d’une classe incroyable. »

Vernis Rouge a donc tenté l’aventure du télécrochet, en pensant « qu’il y a toujours quelque chose à trouver dans une expérience qui nous sort de notre zone de confort ». Si une partie de son audition a déjà été révélée sur les réseaux sociaux, l’intégralité de son passage sur le plateau sera diffusée ce samedi sur TF1.

« Je ne repose pas tout sur "The Voice" »

« Je ne me fais pas d’illusion et je ne repose pas tout sur l’émission pour construire la suite », affirme-t-elle cependant. Elle a d’ailleurs anticipé au mieux pour capitaliser sur la visibilité offerte par cette exposition télévisuelle.

Sa reprise de Bande organisée sort sur les plateformes ce vendredi et le clip sera mis en ligne ce samedi à 18 heures.

« J’avais déjà sorti un EP de covers. C’est cohérent avec ce que j’ai pu proposer précédemment, souligne-t-elle. Je reçois aussi plein de messages de personnes me disant attendre la suite. » Cette suite s’annonce bien : Vernis Rouge a dans ses tiroirs plusieurs chansons inédites.

Après les reprises, c’est avec ses compositions originales qu’elle entend captiver le public. Son univers musical à elle, ce n’est pas le rap, mais « la pop française, avec une grande importance accordée aux textes ».