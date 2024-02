Iris Mittenaere casse son image de Miss lisse dans le docu « Influence(s) »

Des influenceurs ouvrent leurs portes sur Amazon Prime. Mercredi, la plateforme a mis en ligne Influence(s), une série documentaire qui se penche sur l’agence We are Influence, lancée en 2016 par Diego El Glaoui et son associée Virginie Godin Berthet. Les 6 épisodes dévoilent les coulisses de ce business qui crispe autant qu’il fascine. On y découvre des bribes du quotidien de créateurs de contenus, les missions de leurs agents et les voyages de tout ce petit monde entre Paris, les Maldives, Cannes et Dubaï.

Une trentaine de « talents » sont représentés par Diego El Glaoui, qui cumulent à eux tous plus de 33 millions de « followers ». Parmi eux, sa compagne, Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers. Cette star de l’influence, « l’une des figures de proue de l’agence », confie devant la caméra ses états d’âme et révèle certains aspects de sa relation de couple. Iris Mittenaere a répondu aux questions de 20 Minutes.

Comment avez-vous accueilli ce projet de série documentaire ?

Cela faisait longtemps que j’avais envie de prendre la parole sur ce sujet, de casser pas mal de préjugés sur le monde de l’influence. Je trouvais aussi que c’était la chance de pouvoir le faire en famille avec ma belle-sœur [Kenza Sadoun El Glaoui], mon fiancé, mon meilleur ami [le coiffeur Paul Duchemin]. Je ne me suis pas trop posée de questions au démarrage du projet.

« On vit des vies de rêve. Je ne peux pas dire aux gens que je ne me sens pas bien ou que je suis triste », dites-vous dans l’un des épisodes. C’est beaucoup de solitude cette profession ?

On a la chance de partager tout ce qu’on fait avec des communautés qui sont parfois énormes, de plusieurs millions de personnes. On ne peut pas dire qu’on se sent seul parce que toute la journée on reçoit leurs messages, on a des conversations avec eux. Mais c’est vrai que dans la vie réelle, il y a des moments où on peut parfois avoir du mal à se livrer, parce qu’on ne se sent pas spécialement légitime. On peut donc facilement se sentir seul, il faut être bien accompagné de gens qui ne nous jugent pas et essayent de nous comprendre. C’est pour ça que j’ai trouvé Diego comme confident dans ce métier.

« Il n’y a pas un seul moment qui m’appartient », confiez-vous également. A qui appartient votre temps selon vous ? A vos followers ? A l’agence ? Aux marques ?

La phrase est plus complexe que ça. J’ai des moments qui m’appartiennent. On exige parfois de moi de partager absolument tout et on ne comprend pas quand, à un moment, j’arrête. Si je suis malade, que je ne fais rien de ma journée à part être dans mon lit et que je ne le partage pas, on va me dire : « Mais qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n’as pas mis de story ? » C’est là où j’ai parfois l’impression que des choses ne m’appartiennent pas. J’ai moins ressenti cette pression sur les réseaux qu’à travers les paparazzi, quand on dévoilait mes histoires avant même que ma famille soit au courant…

Il vous reste des moments où vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez ?

Heureusement ! Quand je vais faire une petite soirée tranquille avec mes copines de fac devant la télé avec des pop-corn, je ne vais pas spécialement partager ça en live sur les réseaux. Ce sont vraiment nos moments à nous. Tout ce que je partage, c’est parce que j’ai envie de le faire. Je considère vraiment mes réseaux comme mon groupe WhatsApp familial. Si je me retrouve à faire une soirée, que je trouve ça cute et que j’ai envie de l’envoyer à ma famille par exemple, j’ai envie de le mettre en story sur Insta.

Vous avez quand même des obligations avec des marques à côté de ça.

Oui, mais c’est pareil, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Rien ne t’oblige à faire un partenariat avec une marque que tu n’utilises pas ou dont tu n’as pas envie de parler. La chance qu’on a dans nos métiers, c’est d’être libre de choisir ce qu’on accepte.

Dans les contrats établis avec les marques, elles peuvent vous imposer des contraintes.

Evidemment. Déjà, il y a des réglementations. Quand on parle d’un produit sucré par exemple, on est soumis aux mêmes règles que la publicité en général. Ce sont des lois que l’on respecte à la lettre et c’est très important pour nous d’avoir une influence responsable. A côté de ça, les marques ont des envies et un ADN qu’il ne faut pas dénaturer. Elles ont des demandes et je pense que c’est tout à fait normal. Tu fais appel à un influenceur, donc un créateur de contenu, tu sais qu’il va interpréter sa vision de la marque, mais il faut quand même rester dans la direction artistique de celle-ci.

Cette série met aussi en lumière votre relation avec votre conjoint. Une séquence a marqué des internautes, celle où il s’emporte contre vous lors du festival de Cannes. Comprenez-vous que cela puisse choquer ?

Je comprends parce qu’on n’a peut-être pas l’habitude de voir ce genre de séquences sur les réseaux sociaux. On va rarement se filmer en train de s’embrouiller, et poster ça. Mais malheureusement, quand on travaille ensemble il y a des moments où c’est moins facile que d’autres. C’était important aussi pour moi de montrer qu’il n’existe pas de couples parfaits. Il ne faut surtout pas se mettre une pression quand on voit des couples sur les réseaux, parce que la vérité, c’est qu’on a tous des moments où on ne peut plus se supporter.

N’aviez-vous pas des réticences à dévoiler votre intimité et cette facette-là de votre relation qui pourrait peut-être être considérée comme toxique ?

Je ne voulais surtout pas montrer une image lisse et parfaite. Je trouve ça chiant, ce n’est pas la réalité et j’en ai marre de voir des images de mères parfaites, de couples parfaits, de filles parfaites… Ça ne m’amuse pas et ça me met la pression. Donc non, je n’ai pas réfléchi plus loin à ce qui allait être dit. Je sais très bien que par définition, quand on se montre, des gens vont apprécier, d’autres non, on s’expose à ce jugement.

Dans cette série, les agents et les talents essayent de répondre à différentes critiques que peuvent recevoir les influenceurs. Il y a notamment la question de l’écologie.

J’ai été élue Miss Univers et je prenais un avion toutes les semaines pour aller travailler… Malheureusement, c’est mon travail. Je serais la première heureuse de pouvoir rester chez moi et de tout faire en télétravail. Mais ce n’est juste pas possible à travers mes contrats.

C’est antinomique par rapport à cette profession ?

Ça dépend. Si vous posez la question à une créatrice de contenu qui n’a pas besoin de voyager, elle ne vous répondra peut-être pas la même chose. Moi je suis bookée pour faire des représentations dans le monde entier. J’ai bientôt une pub à tourner en Asie et je ne peux pas le faire à distance. Mais ce qui est compliqué aujourd’hui, c’est qu’à partir du moment où on n’est pas parfait, on ne peut pas en parler. Si je vous montre les petits gestes que je fais au quotidien en termes d'écologie, vous allez me dire « oui mais vous prenez l’avion » ! J’essaye de faire ce qui est à ma portée. Mais si on s’expose en se disant écolo, on va forcément nous attaquer derrière. Ce n’est pas forcément quelque chose que j’aborde, justement pour ces raisons-là.

Les voyages dans des endroits paradisiaques, la vie facile… Les influenceurs essayent de se défaire de ces clichés qui leur collent à la peau et en même temps ils apparaissent tous au fil des épisodes… C’est donc une réalité ?

On n’a jamais dit qu’on ne voyageait pas. Ce n’est pas parce qu’on est dans une destination magnifique, qu’on est sur la plage en train de bronzer. On est là pour créer des contenus. On peut aussi être booké sans forcément devoir poster. Aujourd’hui, un créateur de contenu va être un directeur artistique, un photographe, un monteur, un retoucheur, un mannequin… C’est donc évidemment beaucoup plus intéressant pour un hôtel de booker une personne qui va faire tous ces métiers-là à la fois. Beaucoup sont bookés par des hôtels pour créer du contenu qui ne sera même pas posté sur leurs réseaux mais qui sera utilisé par les hôtels. Ça prouve que c’est un métier, que ça apporte à ces destinations et qu’il n’est pas spécialement là pour s’amuser et se baigner, même s’il va pouvoir le faire pendant la mise en scène. Il y a du boulot derrière.

Ça vous agace quand on dit que les influenceurs ont une vie facile ?

Non, parce que c’est légitime à 100 %. Mon objectif est aussi de faire rêver. Quand je partage à ma mère une photo de mes vacances, je ne vais pas lui montrer une photo du carrelage de la salle de bains de l’hôtel mais plutôt la piscine avec le coucher du soleil. On est là aussi pour apporter aux gens une part de rêve et les divertir. C’est un boulot, certes, mais c’est l’un des plus beaux métiers du monde. Il permet de découvrir des paysages sublimes et de faire des rencontres exceptionnelles.

Dans la série, une distinction semble faite entre les talents de l’agence, « influenceurs premium », et d’autres qui peuvent être issus de la téléréalité. Vous ne faites pas la même chose selon vous ?

J’espère que tout le monde va se diriger vers une création de contenu responsable. C’est surtout ça, plutôt que « premium ». Je n’aime pas trop ce terme-là, pour moi il n’y a personne au-dessus de personne. C’est plutôt la question de respecter les lois ou non. C’est tellement important et je pense qu’on se dirige, en tout cas je l’espère, vers des créateurs de contenus qui seront éthiques, responsables et qui vont passer ce certificat d’influence responsable que nous avons tous passé à l’agence et qui permet d’avoir les bonnes pratiques. C’est en ça qu’il y a peut-être plusieurs types d’influence mais j’espère qu’on n’aura bientôt plus besoin de le dire et que ce sera une évidence.

Vous ne vous étiez donc pas sentie concernée par les polémiques autour des « influvoleurs » ?

Nous avons la chance d’être bien encadrés avec l’agence We are Influence, il y a toute une team juridique qui nous protège toujours au maximum. Ça ne s’improvise pas, quand on va parler d’une marque, quand on la découvre, il y a tout un travail de recherche qui est fait derrière. Ça nous paraît évident. Si je présente n’importe quoi à ma communauté, je ne vais plus avoir aucune crédibilité. Ça ne sert à rien et ce n’est pas du tout dans mon intérêt.