Le record de la plus haute tour Eiffel en allumettes finalement validé

Un happy end comme on les aime. Invalidée dans un premier temps par les juges du Guinness Book comme construction en allumettes la plus haute du monde, la tour Eiffel de 7,19 mètres de haut (7,18 mètres retenus par le « Guinness World Records ») que Richard Plaud a mis huit années à construire, va finalement bel et bien entrer dans le livre des records.

Richard Plaud avec son certificat du « Guinness World Records », reçu le 20 février. - Richard Plaud

Cet habitant de Montpellier-de-Médillan, près de Saintes (Charente-Maritime), a reçu il y a quelques jours le certificat attestant que cette fois-ci, c’est la bonne. Un véritable retournement de situation, car après avoir présenté sa construction aux juges britanniques du « Guinness World Records » en janvier dernier, ceux-ci avaient décidé de ne pas l’homologuer, car les allumettes utilisées pour battre le record n’avaient pas été achetées dans le commerce, et ne comportaient pas leur bout rouge qu’il aurait fallu gratter un à un pour réaliser l’édifice…

Emballement médiatique

Pinailleur, le « Guinness World Records » ? Richard Plaud l’avait en tout cas en travers, lui qui avait passé huit ans et quatre mille deux cents heures à ériger cette tour Eiffel, à l’aide de 706.900 allumettes, achetées en usine. Et le Charentais s’était montré fort dépité lorsque nous l’avions joint en janvier dernier.

Contacté ce lundi par 20 Minutes, il ne cache pas cette fois-ci sa satisfaction. « La première décision me paraissait sans appel, mais j’ai tout de même tenté un recours de façon un peu désespérée, pour exprimer mon mécontentement, nous explique-t-il. Et puis il y a eu un emballement médiatique, avec pas mal d’articles, notamment du New York Times, et des reportages à la télé, jusqu’à la BBC ! Cela a mis, je pense, la pression sur les personnes du Guinness. »

Une règle « limite impossible à être respectée »

Mais comment les juges ont-ils finalement justifié ce revirement ? « Ils ont plus ou moins reconnus avoir été un peu hâtifs dans leur jugement, et que leur règle était limite impossible à être respectée, sachant qu’ils me reprochaient aussi d’avoir coupé certaines allumettes. Mais j’ai expliqué que c’est impossible sans cela de faire une maquette… » Surtout lorsqu’on atteint le niveau de détails de la tour Eiffel de Richard Plaud. « Ce n’est que justice » estime aujourd’hui le maquettiste.

Après avoir reçu son certificat le 20 février, Richard Plaud a vu que sa maquette est désormais bel et bien affichée sur le site officiel du Guinness Book. Cette fois-ci, c’est donc la bonne. « Je n’en veux à personne », ajoute encore le Charentais-Maritime, même s’il avoue que ces dernières semaines ont été dures à vivre. « Je pensais avoir fait le plus dur après huit années et finalement le plus dur, ça a été ce dernier mois, au cours duquel il a fallu se battre et se justifier. »

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Richard Plaud a même été sollicité par un deuxième organisme, RHR [Record Holders Republic], anglais lui aussi, pour figurer également dans leur registre. « Me voici ainsi détenteur de deux records, la plus haute construction en allumettes, et la plus haute tour Eiffel en allumettes » s’amuse le créateur.