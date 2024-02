Pourquoi des villes interdisent les concerts du rappeur Freeze Corleone

Il affiche 2,8 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify. Depuis quelques semaines, le rappeur d’origine sénégalaise Freeze Corleone voit les compteurs de streaming s’agiter à chaque article qui parle de lui. Et il y en a. Non pas pour saluer son flow ou ses choix de casquette mais plutôt pour évoquer l’interdiction de ses concerts. Issa Lorenzo Diakhaté avait fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte en 2020 en raison de ses textes jugés antisémites, où il clame par exemple : « J’arrive déterminé comme Adolf dans les années 1930. » Ou encore : « Tous les jours RAF [rien à foutre] de la Shoah. » Aucune suite judiciaire n’avait été donnée à cette enquête et l’artiste avait pu se produire, notamment à Rennes. La municipalité avait pourtant pris un arrêté d’interdiction mais le texte avait été invalidé en justice.

En 2024, la justice a pourtant eu tendance à se ranger derrière les autorités françaises. A Lille, Lyon et Toulouse, les concerts de Freeze Corleone ont tout simplement été annulés. Et ce, malgré les actions intentées par l’avocat du rappeur. Ce qui a changé ? Sans doute le contexte international et la tension régnant depuis le début de la guerre opposant Israël au Hamas. Inquiètes de voir des heurts en marge de rassemblements, les préfectures françaises ont redoublé de vigilance et demandé l’annulation des concerts du rappeur sénégalais. A Paris, la justice administrative avait cependant statué en faveur du rappeur, permettant la tenue de deux dates en novembre.

Mais depuis quelques semaines, la musique a changé. Ce mardi, c’est la préfecture de Loire-Atlantique qui confirme la prise d’un arrêté d’interdiction concernant le concert prévu au Zénith de Nantes le 28 février. « Les productions musicales de cet artiste sont connues pour ses références antisémites et haineuses contre la communauté juive. On observe également depuis plusieurs années un contexte départemental de recherche d’affrontements entre les antifas de l’ultragauche et les partisans de l’ultradroite. Dans ce contexte, le concert aurait pu conduire à des troubles à l’ordre public et inciter à des actes à caractères antisémites que la préfecture condamne fermement », explique le préfet Fabrice Rigoulet-Roze dans un courrier. La menace de trouble à l’ordre public est désormais brandie par toutes les préfectures.

Demain quand je voudrai réécouter le son de Kalash Criminel et Freeze Corleone alors qu'il aura sauter des plateformes pic.twitter.com/YpIzvdO9um — Finn⛈️ (@finn_brv) February 22, 2024

Depuis le 10 février, le rappeur fait également l’objet d’une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme ». Cette fois-ci, c’est une référence à l’attaque terroriste du 14 juillet sur la promenade des Anglais qui a remis la lumière sur le rappeur de 31 ans. Il vient de publier un duo avec le rappeur Kalash Criminel où il multiplie les provocations. Le titre : Encore des problèmes. Quelque chose nous dit qu’ils risquent d’en avoir.