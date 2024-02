La Berlinale 2024 accusée d’avoir été une tribune à l’antisémitisme

«L’antisémitisme n’a pas de place à Berlin, et cela vaut aussi pour les artistes », s’est irrité ce dimanche Kai Wegner, le maire de la capitale allemande, via son compte X. Dans son viseur : le célèbre Festival de cinéma dont l’édition 2024 s’est achevée la veille et qui est accusé d’avoir servi de plateforme pour des déclarations antisémites lors de la remise des trophées.

« Ce qui s’est déroulé hier [samedi] à la Berlinale a constitué une relativisation insupportable », a ajouté Kai Wegner, en demandant des comptes à la direction du festival.

La controverse a été alimentée notamment par des prises de position de cinéastes accusant Israël de génocide en raison des bombardements qui ont fait près de 30.000 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Dans le même temps, ces metteurs en scène n’ont pas mentionné que l’offensive israélienne a été déclenchée par une attaque terroriste sans précédent menée en Israël le 7 octobre dernier par le Hamas, qui a entraîné la mort d’au moins 1.160 personnes, en majorité des civils.

Des applaudissements « choquants »

Le réalisateur américain Ben Russel est ainsi monté à la tribune, vêtu d’un foulard palestinien, où il a accusé Israël de génocide.

Le réalisateur de documentaires palestinien Basel Adra, qui s’est vu décerner un prix pour un film sur les expulsions de Palestiniens en Cisjordanie occupée, a aussi accusé Israël de « massacrer » la population palestinienne et a critiqué les ventes d’armes allemandes à Israël. Ces prises de position ont été applaudies par l’assistance dans la salle.

Un responsable du parti social-démocrate du chancelier allemand Olaf Scholz, Helge Lindh, a qualifié de « choquants » les applaudissements du public samedi. « J’ai honte de voir que dans mon pays des gens aujourd’hui applaudissent des accusations de génocide contre Israël », a-t-elle déclaré au quotidien Die Welt.

« Un renversement perfide »

Un responsable des Verts, qui sont membres du gouvernement de coalition allemand, Konstantin von Notz, a lui aussi dénoncé « une honte » et « un renversement perfide » pour les Juifs « du statut de victimes en bourreaux ».

Selon Die Welt, un compte Instagram du festival de cinéma, « Berlinale.panorama » a diffusé des photos et images controversées portant le slogan « Free Palestine from the River to the Sea » ( « Libérez la Palestine du fleuve Jourdain jusqu'à la Mer Méditerranée ») ou « Stop au génocide à Gaza ». Les clichés ont été retirés peu après leur publication du compte officiel.

Le Festival pour « l'expression libres d'opinions »

La direction de la Berlinale n'avait pas officiellement réagi aux différentes polémiques dimanche soir mais elle a indiqué à Die Welt que les déclarations des cinéastes lors de la cérémonie du palmarès étaient « des prises de position individuelles et indépendantes » du festival.

La Berlinale est « explicitement contre la discrimination et toutes formes de haine » mais dans le même temps juge important que « l'expression libre d'opinions » puisse exister « dans les limites de la loi », a-t-elle ajouté.