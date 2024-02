De notre envoyé spécial à Cannes,

Comme une évidence… Comme un et un font deux, « as » et « or » font « Trio ». Le jeu de cartes de Cocktail Games a reçu, jeudi soir à Cannes, le prix de l’As d’or – Jeu de l’année. La cérémonie a eu lieu en ouverture du Festival international des Jeux, grand messe du secteur ludique francophone.

Le jeu créé par Kaya Miyano et illustré par Laura Michaud est un succès depuis sa sortie au printemps 2023. La stratégie adoptée par son distributeur, le surpuissant Asmodée, semble avoir été la bonne : rendre ce jeu faussement simple disponible non seulement en magasins spécialisés mais aussi en grandes surfaces et même dans les boutiques de presse ou de gare, aux côtés des Uno et autres Dobble.

Quatre catégories

La victoire du jeu Trio est aussi, et surtout, celle de la maison d’édition de jeux versaillaise Cocktail Games. Son directeur Matthieu d’Epenoux était nommé pour la dixième fois à Cannes avec Trio, mais c’est la première fois qu’il remporte le prix. Une longue attente qui a été la source de plaisanteries taquines lors de la cérémonie.

Trio n’a d’ailleurs pas été le seul jeu honoré aux As d’or qui comporte quatre catégories. Outre le Jeu de l’année, le Festival international des Jeux de Cannes distingue le Jeu Initiés, le Jeu Enfants et le Jeu Experts.

Des choix « audacieux »

Mon Puzzle Aventures a remporté l’As d’or Jeu Enfants. L’un des auteurs du jeu, Antonin Boccara, a profité de son passage sur scène pour plaider pour une plus juste répartition des revenus liés à la vente des jeux, entre éditeurs, auteurs et illustrateurs. Une déclaration chaudement applaudie dans une cérémonie qui met surtout à l’honneur les éditeurs.

L’As d’or du jeu Experts a été remis à La Famiglia. Super Meeple, l’éditeur de ce jeu se déroulant pendant la guerre des clans mafieux en Sicile a salué un choix « audacieux », qui récompense un jeu « à l’ancienne », à savoir très long (deux heures au moins) et d’opposition entre quatre joueurs. La tendance des jeux Experts est en effet beaucoup moins à la confrontation depuis quelques années.

Le triomphe des favoris

Enfin, l’As d’or Jeu Initiés est revenu à Faraway, véritable découverte ludique de l’année. Tout comme Trio, l’explication du but et de la règle du jeu est obscure jusqu’à la première partie qui éclaircit tout. Et comme Trio, Faraway était le favori de sa catégorie.

Ce sont donc deux jeux de cartes qui remportent les trophées majeurs de cette édition des As d’or. Vincent Dedienne, président du jury, a salué la richesse de la production 2023 qui a rendu la tâche des jurés particulièrement ardue.