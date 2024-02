«Tous les jours, je taffe dur », chantait Booba en 2007. On veut bien le croire quand on sait que le rappeur-producteur-entrepreneur a en même temps travaillé sur un nouvel album (Ad vitam æternam, sorti le 9 février 2024) et une série télé, Ourika, dont il vient d’ailleurs de présenter le premier teaser.

Coécrite avec Clément Godart et Clément Gournay, la série, annoncée par le « Duc de Bourgogne » dès mars 2021, se déroule dans une cité de banlieue du début des années 2000 ; alors que les quartiers s’embrasent, une descente de la brigade des stups met à mal le clan qui règne localement sur le trafic de cannabis…

Vous l’avez ? Oui, cette fiction, que Booba décrit comme un « western urbain » prend bien pour cadre les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. Interprétée par Noham Edje (Une affaire d’honneur), Adam Bessa, Salim Kechiouche et bien d’autres, Ourika verra aussi débuter devant la caméra un certain… Elie Yaffa, le vrai patronyme de Booba !

« Je n’ai pas un premier rôle mais comme ça, je me fais un rôle façonné, parce que je n’ai pas la prétention d’être acteur et je ne cherche pas à être Leonardo DiCaprio, avait confié le rappeur dans l’émission C ce soir, sur France 5, en 2021. Je me fais un petit rôle sur-mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur ».

La série qui, selon les révélations de Booba, devrait s’étendre sur « plus ou moins quatre saisons », sera diffusée au cours du mois de mars 2024 sur la plateforme de streaming payante Amazon Prime Video. Elle sera en outre en compétition au prochain Festival Séries Mania, qui se tiendra du 15 au 22 mars 2024 à Lille.