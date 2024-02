Mais qu’est-ce que c’est, ce truc ? En dévoilant, mercredi, sur les réseaux sociaux, le premier trailer du jeu vidéo KingMakers, le studio américain Redemption Road Games a cassé Internet. « Ça s’annonce totalement barré ! », se marre-t-on, du côté de Jeuxvideo.com, le site français de référence de l’actualité vidéoludique. « C’est un grand n’importe quoi ! », s’emportent leurs confrères suisses de JV Mag.

Oui, c’est vrai, KingMakers est un peu déboussolant. La vidéo diffusée mercredi nous plonge dans un immense champ de bataille, dans l’Angleterre du Moyen-Âge, où des centaines de soldats en armures s’affrontent à l’épée. On comprend qu’on a à faire à un jeu vidéo mélangeant des séquences d’action à la troisième personne, façon Red Dead Redemption, où on dérouille des combattants médiévaux, et de stratégie, où l’on bâtit son royaume, à la Age of Empires.

« Le plot twist est extraordinaire ! »

A la 21e seconde, le trailer prend une toute autre tournure. Un pick-up, venu du futur, déboule à toute berzingue dans l’arène, et un soldat du XXIe siècle en sort, bien décidé à user de sa mitraillette. C’était déjà bien bourrin quand il n’y avait que des chevaliers dans cette prairie, mais là, l’horreur monte d’un cran. « Le plot twist est extraordinaire ! », s’étonne sur X MisterV, l’un des streameurs français les plus suivis.

Mais KingMakers n’est pas que déjanté. Il a, aussi, un scénario, qui justifie ce coup de théâtre qui a fait vriller les gamers, sur les réseaux sociaux : dans ce jeu, on retourne au Moyen-Âge armé d’un véritable arsenal ultra-moderne (des armes, mais aussi des hélicoptères), avec la mission d’arrêter les guerres, pour sauver notre futur. Ça, personne n’y avait encore pensé. Redemption Road Games l’a fait. « Nous travaillons très dur, dessus, depuis cinq ans », a précisé le studio, mercredi.

Dans ce jeu, on retourne au Moyen-Âge armé d’un véritable arsenal ultra-moderne (des armes, mais aussi des hélicoptères), avec la mission d’arrêter les guerres, pour sauver notre futur. - KingMakers

Incroyable… Ou éclaté ?

Sur les réseaux sociaux, l’idée suscite l’emballement, chez certains… Et l’interrogation, chez d’autres. « Ça a l’air d’être une dinguerie », écrit un internaute, sur X. « Ça a l’air incroyable ! », écrit un autre. « Ça a l’air éclaté ! », renchérit un autre usager du réseau social. « Je ne suis pas sûr d’avoir compris ce que j’ai vu », réagit un joueur, un poil circonspect. KingMakers fait causer, et ça, ça fait les affaires de Tinybuild, qui édite le titre. « Le jeu a fait des vagues sur les réseaux sociaux et dans la presse, se réjouit la société américain, sur son site Internet. À ce jour, c’est l’une de nos annonces de jeux les plus médiatisées. »

Cet étonnant jeu vidéo, jouable en solo ou en coopération, sortira cette année. Quand, exactement ? Pour l’instant, aucune autre information n’a filtré. Et seule une sortie sur PC, via Steam, a été annoncée.