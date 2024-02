On a lu « Un animal sauvage », le nouveau polar malin de Joël Dicker

Bruno_30, blogueur et contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Books, vous recommande « Un animal sauvage » de Joël Dicker, paru le 27 février 2024 aux Éditions Rosie & Wolfe.

Sa citation préférée :

« La soirée fut une réussite, les fruits de mer un succès, et Greg excella derrière son grill. Après le repas, les enfants entamèrent une partie de cache-cache dans le jardin. A table, la conversation des adultes était joyeuse et animée. Les rires fusaient à mesure que les verres de rosé se vidaient pour se remplir aussitôt. C’était une de ces nuits d’été parfaites : l’obscurité tardait à tomber, l’air était doux. Tout le monde semblait s’amuser. Mais ce n’était que des apparences. » »

Pourquoi ce livre ?

Parce que fin 2012, le petit Suisse Joël Dicker fit une entrée fracassante en littérature avec La vérité sur l’Affaire Harry Quebert . Et même si depuis, on a redouté le syndrome du second roman, on s’est méfié des suites d’un premier trop grand succès, et qu’on a pu franchement zapper cet auteur, dix ans se sont écoulés : il y a prescription et chacun a droit à une seconde chance !

fit une entrée fracassante en littérature avec . Et même si depuis, on a redouté le syndrome du second roman, on s’est méfié des suites d’un premier trop grand succès, et qu’on a pu franchement zapper cet auteur, dix ans se sont écoulés : il y a prescription et chacun a droit à une seconde chance ! Parce qu’on a un faible pour ces bouquins qui ressortent plus du tour de prestidigitation que du roman policier, quand le lecteur se laisse manipuler, ne réfléchit pas trop, ne cherche surtout pas la clé de l’énigme, mais profite du show avec la jubilation du spectateur ébahi par les jolis trucages du magicien, ce type de polar qui ne révolutionne pas le genre (et qui reste très en-deçà de la trop fameuse Affaire H. Q.) mais qui constitue un aimable divertissement.

plus du tour de prestidigitation que du roman policier, quand le lecteur se laisse manipuler, ne réfléchit pas trop, ne cherche surtout pas la clé de l’énigme, mais profite du show avec la jubilation du spectateur ébahi par les jolis trucages du magicien, ce type de polar qui ne révolutionne pas le genre (et qui reste très en-deçà de la trop fameuse Affaire H. Q.) mais qui constitue un aimable divertissement. Parce que le chef connaît son métier et ses recettes et que de surprise en rebondissement, on finit par se laisser prendre par ce page-turner qu’il est impossible de reposer tant la gourmandise nous pousse à le savourer jusqu’à la dernière ligne.

et que de surprise en rebondissement, on finit par se laisser prendre par ce page-turner qu’il est impossible de reposer tant la gourmandise nous pousse à le savourer jusqu’à la dernière ligne. Parce qu’en douce, Joël Dicker (qui ne peut quand même pas se renier après l’Affaire H. Q. !) nous livre encore un clin d’œil littéraire en citant ce vrai faux roman italien du début du siècle passé où il aurait été question de panthère et de Luchino, rien à voir évidemment avec un certain guépard de Visconti ! Clin d’œil qui sert ici de prétexte à un beau portrait de femme en panthère, un peu cliché mais joliment tourné. On ne pourrait en dire plus ici sans divulgâcher mais quelques passages montrent que Dicker sait écrire autre chose que des polars de commande.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Un couple idyllique dans une belle maison de verre. Des voisins plus modestes, admiratifs et envieux. Un flic qui joue les voyeurs. Quel rapport entre ce psychodrame de banlieue chic et le hold-up annoncé dont le compte à rebours a commencé ? Il sera question d’argent, de bijoux et d’une panthère.

Les personnages. Arpad et Sophie Braun le couple idyllique. Greg et Karine Liégean les voisins modestes. Un mystérieux Fauve… mais qui n’est pas la panthère.

Les lieux. La Suisse et une banlieue chic de Genève. Quelques vacances à Saint-Tropez, une escapade en Toscane.

L’époque. De nos jours avec pas mal d’allers-retours dans le passé mystérieux des uns et des autres.

L’auteur. Le Suisse Joël Dicker, celui qui écrit comme les Américains, et qui depuis le succès retentissant de son Affaire Harry Quebert est suivi par une cohorte de fans. Ce bouquin est son 7e ou 8e roman.

Ce livre a été lu avec quelques doutes et appréhensions au début, on l’a dit, mais finalement beaucoup de gourmandise et de jubilation devant les tours de passe-passe de l’auteur qui manipule son lecteur avec brio pour peu qu’il veuille bien se laisser faire.

