Quand l’actrice Valérie Bonneton déglingue le Nord, son département natal

En pleine tournée de promo pour le film de Patrick Timsit Tombés du camion qui sort mercredi prochain, l’actrice Valérie Bonneton s’est confiée à l’émission de TF1 « 50 minutes inside ». Un portrait d’une dizaine de minutes au cours duquel l’actrice de 53 ans n’a pas caché ce qu’elle pensait de son département de naissance, le Nord. Âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles, ça pique.

Née à Somain, Valérie Bonneton a passé son enfance à Aniche, deux communes du Nord, coincées entre Douai et Valenciennes. Bon, si ça ne fait pas rêver sur le papier, ce n’est pas non plus le tiers-monde. N’empêche, quand ses parents la voyaient maîtresse d’école, Valérie, elle, pensait déjà cinéma. C’est assez logiquement qu’elle a plié bagage dès son bac en poche pour aller à la capitale. « Je suis ch’ti, mais Paris c’est autre chose, je ne m’en lasse jamais », glisse la quinquagénaire, parisienne d’adoption qui habite désormais à Montmartre.

« Il n’y a rien là-bas, c’est triste »

Grand-père mineur, père assureur, mère au foyer, « ça ne vous a jamais empêché de rêver à un destin plus grand ? », lance à Valérie Bonneton la présentatrice, Isabelle Ithurburu. Et c’est là que ça se gâte. « J’avais pas du tout envie de rester dans le Nord, c’est sûr, parce qu’il n’y a rien là-bas, c’est triste », assure la comédienne. « Triste » et d’un « ennui mortel », insiste-t-elle avant de reconnaître qu’elle ne retournerait y vivre « pour rien au monde ».

On ne va pas la blâmer et, même si Valérie Bonneton tacle proprement le Nord, elle reconnaît en revanche que ses habitants « sont merveilleux ». D’ailleurs, c’est dans un film sur le Nord, de et avec Dany Boon, que la comédienne connaîtra l’un de ses plus grands succès en salles : La Ch’tite famille, sorti en 2018, qui a tout de même attiré plus de 5,6 millions de spectateurs. Allez, on ne t’en veut pas, revient quand tu veux.