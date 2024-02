Ces parents profitent du succès de leur enfant pour faire carrière

Après les « nepo baby », faisons place aux « nepo parents ». Dans ce cas, les rôles s’inversent : ce ne sont plus les enfants qui bénéficient du soutien de leurs parents, mais plutôt ces derniers qui tirent parti du succès de leur descendance. Après l’apparition du terme « nepo baby » dans le New York Magazine en décembre 2022, c’est au tour du terme « nepo parent » de naître dans le Dallas Observer en août dernier. Le phénomène existe depuis longtemps et Kris Jenner, mère et manager de Kim Kardashian, en est un bel exemple. Plus répandus aux États-Unis où la célébrité des jeunes enfants est moins taboue, les « nepo parents » existent également en France où des parents cherchent à faire carrière grâce au succès de leurs enfants.

Parents de chanteur en quête de lumière

Les parcours comme celui de Jean-Pierre Armanet, le père de Juliette Armanet, correspondent parfaitement à la définition du « nepo parent ». À l’âge de 73 ans, il dévoile son tout premier album de piano intitulé « Nuages » après avoir été remarqué sur scène lors d’une performance avec sa fille au Festival 1001 Notes. Ancien libraire, documentariste et professeur de lettres, il a saisi l’opportunité offerte par le directeur du festival, Albin de la Tour, afin de créer cet album. En collaborant avec sa fille sur « The Stranger » et « Sauver ma vie », Jean-Pierre profite de la visibilité offerte par la notoriété de sa fille, qui s’est dite « extrêmement émue » par le projet sorti en janvier dernier. « Elle m’a aidé à prendre confiance en moi, je lui dois d’avoir mûri mon propre travail », avoue le père sur BFMTV.

Ce récit rappelle le parcours de Joe Jackson, père de Michael et Janet Jackson, véritable pionnier dans le concept du « nepo parent ». Musicien de renommée locale, il aspirait à la gloire et a ainsi créé les Jackson Five avec ses fils. Le succès fut rapide pour Michael Jackson, devenu l’un des plus grands vendeurs de disques de tous les temps. Une réussite familiale qui a réjoui le chanteur, qui a profité du succès de son fils même après sa mort. Auteur de violences, Joe a poursuivi ses affaires même après avoir été dénoncé par Michael Jackson, en larmes sur le plateau d’Oprah Winfrey en 1993. « Je l’ai déjà frappé avec un bâton ou une ceinture… » avoué lui-même, Joe sur CNN en 2013. Malgré ces actes de maltraitance, Joe Jackson a rencontré un certain succès, au point d’être honoré au Panthéon des Noirs de l’Arkansas en 2011 avant de décéder en 2018.

Une histoire tragique, certes, mais qui ne représente pas tous les « nepo parents » qui ne sont pas nécessairement en quête de visibilité, comme en témoigne le cas d’Amina Fruhauf, la mère de Bilal Hassani, devenue célèbre malgré elle. En tant qu’agent de son fils, qui a brillé à l’Eurovision en 2019, Amina a été confrontée au cyberharcèlement visant l’apparence et l’orientation sexuelle de son fils.

Elle s’est rapidement retrouvée sous les projecteurs pour avoir soutenu publiquement son fils, homosexuel et genderfluide. Amina a décidé de partager son expérience dans un témoignage intitulé « Être mère – Taha, Bilal et moi » (Éd. Michel Lafon). Présentée comme un modèle d’ouverture d’esprit dans certains médias elle a réutilisé la visibilité apportée par la célébrité de son fils pour promouvoir un message féministe et LGBTQI+ friendly.

Les parents font leur cinéma ?

Le phénomène n’est pas réservé aux parents de chanteurs ; il imprègne l’ensemble du milieu culturel, touchant aussi bien le cinéma que l’influence, comme le démontre George DiCaprio, le père de Leonardo DiCaprio. Écrivain et éditeur, il à lui aussi profité de la carrière de son fils. En 2021, loin des pages de livres, c’est sur les écrans de cinéma que le père de la célèbre star de « Titanic » a fait ses débuts, apparaissant dans « Licorice Pizza » de Paul Thomas Anderson. Un exemple plus concret est celui de Karim Mahfouf, le père de la créatrice de contenu Léna Situations, qui a également bénéficié de la visibilité de sa fille.

Avec une dizaine de millions d’abonnés et plusieurs pop-up à son actif, Léna Mahfouf a mis en lumière le travail de son père dessinateur. En 2021, il a même publié une bande dessinée intitulée « Papa Situations » sur le métier de sa fille. Cette collaboration a été un tremplin pour le père, qui a su tirer parti de la visibilité de sa fille, notamment en vendant sa bande dessinée dans ses boutiques éphémères. C’était une façon de mettre en avant le travail du père de la « Situation » dans l’espoir d’égaler le succès de Léna, qui a vendu plus de 250.000 exemplaires de son autobiographie « Toujours plus ».