Qui est enterré au Panthéon et comment sont-ils choisis ?

En accord avec la famille de l’ancien ministre, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 14 février que Robert Badinter, mort le 9 février à l’âge de 95 ans, entrera au Panthéon. Mais qui décide des personnalités admises au Panthéon, selon quels critères ?

Le choix des personnalités admises au Panthéon a d’abord été donné à l’Assemblée constituante, puis à la Convention, avant que Napoléon Ier ne décide que ce choix lui revenait. La IIIe République a rétabli ce droit pour les députés, avant que la IVe et la Ve République ne laissent le président de la République décider, indique Le Monde.

« Les grands hommes »

Qui peut y entrer ? Le Panthéon ne s’ouvre que pour les « grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale ». Mais aucun texte ne détaille quels sont les critères à remplir. Une personnalité pourrait même être de nationalité étrangère. Des personnalités comme Berlioz ou le marquis de La Fayette n’ont pu être panthéonisés à cause de leur soutien à la monarchie, souligne toutefois Le Monde. Implicitement, la personnalité doit donc incarner les idéaux de la République. Mais c’est au président de choisir selon son bon vouloir.

Dans tous les cas, il faut l’approbation de la famille du défunt pour que celui-ci entre au Panthéon. En 2009, le fils d’Albert Camus a refusé que le romancier soit inhumé au Panthéon craignant une « récupération » de son père par Nicolas Sarkozy, alors chef de l’Etat. De son vivant, Charles de Gaulle a indiqué qu’il ne souhaitait pas rejoindre le Panthéon.

Deux mois avant la cérémonie

Une fois que le chef de l’Etat obtient l’accord des descendants, il doit signer un décret pour acter le transfert des cendres ou du corps dans le bâtiment. Il faut ensuite compter deux mois pour organiser l’événement. Certaines personnalités peuvent être « panthéonisées » sans pour autant que leurs restes soient inhumés dans la crypte, précise Euronews. C’est le cas d’Aimé Césaire ou de la résistante Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

81 personnalités (75 hommes et 6 femmes) sont panthéonisées à ce jour. Le bâtiment abrite des personnalités politiques comme Sadi Carnot, Léon Gambetta, Jean Jaurès, Victor Schœlcher, Jean Monnet ou Simone Veil. Des résistants comme Jean Moulin, Germaine Tillion, Jean Zay ou Pierre Brossolette. Des écrivains, tels Jean-Jacques Rousseau, Émile Zola, André Malraux, Alexandre Dumas ou Maurice Genevoix. Et des scientifiques comme Paul Langevin et Jean Perrin, Pierre et Marie Curie. Joséphine Baker a été la dernière personnalité à être panthéonisée en 2021.